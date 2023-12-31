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Katil Netanyahu için vakit daralıyor! Seçimler öncesi destek yarı yarıya azaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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Katil Netanyahu için vakit daralıyor! Seçimler öncesi destek yarı yarıya azaldı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına bitmek bilmezken, Netanyahu hükumetinde kaos yaşanmaya devam ediyor. İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi. Koltuğunu korumak için Gazze'yi işgal eden katil Netanyahu'ya tepkiler sürmeye devam ediyor. İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

İsrail'de Gazze işgali bahanesiyle yapılmayan yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta bırakıldı.

NETANYAHU İÇİN VAKİT DARALIYOR

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından 31 Ekim'de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak'a ertelenmişti. İsrail basınına göre hükümet, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.

İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler nedeniyle bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

Bunun üzerine İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

DESTEK YARI YARIYA AZALDI

İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

İşgalci İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

NETANYAHU COHEN'I ELEDİ

İsrail'de Enerji Bakanlığı görevine atanan Eli Cohen'in yerine Dışişleri Bakanı olarak Israel Katz getirildi.

İsrail hükümeti kabinede değişikliğe gitti. İsrail'de Enerji Bakanlığı görevine getirilecek Eli Cohen yerine yeni dışişleri bakanını atadı. Savaş kabinesinde görev almaya devam edecek Cohen'den boşalan koltuğa Israel Katz getirildi. Cohen, mevcut hükümetin iktidarda kalması halinde 2026 yılında dışişleri bakanı olarak görev alabilecek.

Öte yandan, İsrail hükümeti, ertelenen belediye seçimlerinin Şubat ayında yapılmasına yeşil ışık yakarken kararın İsrail meclisi Knesset'te onaylanması gerekecek.

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