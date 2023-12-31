İngiltere gazetesi yeni yıl için Gazze’yi yazdı: Vahim tablo gözler önüne serildi! “Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek”
İşgal edilmiş Filistin topraklarında Batılı ülkelerin hükmünde 1948 yılında kurulan Siyonist İsrail, Filistinlilere en kanlı yılını yaşattı. İngiltere gazetesi, 2023 yılının son aylarında, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki soykırımın devam etmesi halinde ortaya vahim bir tablo çıkabileceğini belirtti. Bölgedeki ‘insani kriz’ hakkında kaleme alınan yazıda “2024’te Gazze nüfusunun dörtte biri “salgın hastalıktan” ölebilir” uyarısı yapıldı. İşte tüm detaylar…
İşgalci İsrail, yaklaşık 3 aydır Gazze'de tarihin en kanlı soykırımlarından birine imza atıyor. Son 30 yılın en büyük kayıplarını ve yıkımlarını yaşayan Gazze'de, vahşetin devam etmesi halinde nüfusunun dörtte biri gelecek yılı göremeyebilir.
Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, İngiltere'nin "The Guardian" gazetesi için Gazze'deki insani krize dair yazı kaleme aldı.
"SADECE KURŞUNLAR VE MERMİLERLE DEĞİL"
Sridhar, Gazze'de "sadece kurşunlar ve mermilerle değil", sağlık sorunları nedeniyle de çok sayıda sivilin ölebileceğini belirtti.
"SON 30 YILIN EN ÖLÜMCÜL ÇATIŞMASI"
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gazeteciler ve Birleşmiş Miletler (BM) çalışanları için "son 30 yılın en ölümcül çatışması" olarak tarihe geçtiğini belirten Sridhar, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uymadığını teyit etti.
GÜNDE 160 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Sridhar, Gazze'de "günde 160 çocuğun öldürüldüğünü" ve bunun "çocuklar için yakın tarihteki en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekerek, rakamların Suriye, Afganistan ve Ukrayna'daki sivil kayıpların çok üzerinde olduğunu ifade etti.
"DÜNYA YAKLAŞIK YARIM MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜYLE KARŞILAŞABİLİR"
Gazze'de 2 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Sridhar, "Bir değişim olmadığı takdirde, dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin, yaklaşık yarım milyon insanın ölümüyle yüzleşecek." uyarısında bulundu.
"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKECEK"
Sridhar, "Bu büyük oranda engellenebilir sağlık sorunları ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle olacak. Bu kabaca bir tahmin, önceki ve karşılaştırılabilir çatışmalardaki korkutucu gerçeklikteki ölüm rakamlarıyla oluşturulan verilere dayanıyor." ifadelerini kullandı.
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