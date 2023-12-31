İngiltere gazetesi yeni yıl için Gazze’yi yazdı: Vahim tablo gözler önüne serildi! “Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek”

GÜNDE 160 ÇOCUK KATLEDİLİYOR

Sridhar, Gazze'de "günde 160 çocuğun öldürüldüğünü" ve bunun "çocuklar için yakın tarihteki en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekerek, rakamların Suriye, Afganistan ve Ukrayna'daki sivil kayıpların çok üzerinde olduğunu ifade etti.