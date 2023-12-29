Alman Die Welt Başkan Erdoğan’ın vizyonuna dikkat çekti! Türkiye’ye "Anka III" ve "bağımsız savunma sanayii" övgüsü

TÜRKİYE'DEN KENDİ KENDİNE YETERLİLİK! BATI'NIN YAPTIRIMLARINA YANIT

Gerhard Hegmann'ın kaleme aldığı haberde, mayıs ayında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde gerçekleşen model sunumunun diğer yeniliklere dair bir ön fikir sunduğu belirtilerek, "Burada şimdi ilk uçuşunu tamamlayan insansız savaş uçağı Anka III, büyük ekranda gösterildi. Sunumun odak noktası şu anda Türkiye'nin en büyük silahlanma projesi olan, kendi geliştirdiği ilk insanlı hayalet savaş uçağı idi. Jetin halka açık galasında Erdoğan kısa bir süre sembolik olarak kokpitte oturdu ve modelin adını duyurdu. Kaan, hükümdar, komutan veya imparator olarak tercüme edilebilir. Kaan modelinin bir gün filodaki eski ABD F-16 modellerinin yerini alması planlanıyor." denildi.

Türkiye'nin askeri planlamacıları açısından savunma sektöründeki kendi kendine yeterlilik stratejisinin meyvesini verdiğine vurgu yapılan haberde, bunun da Batı'nın son yıllarda ülkeye uyguladığı çok sayıda yaptırıma bir yanıt olduğu kaydedildi.