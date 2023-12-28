ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı! “Görünmez uçak” göklerle buluştu | Başkan Erdoğan’dan ANKA-3 paylaşımı

HAYALET ÖZELLİĞİ

ANKA-3 uydu güdümlü. Bu çok önemli bir özellik. Bu yüksek teknoloji anlamına geliyor. Sonuçta uygu güdümlü bir cihazınız varsa bununla diğer birtakım karıştırmalardan ve elektronik harpten etkilenmeden çok daha uzun menzilli hareket edebilecek. Yani uydunun gidebildiği her yere gidebilirsiniz. Hayalet özelliği olan bir SİHA'yı istediğiniz yere gönderebileceksiniz. ANKA-3 düşük görünürlü yani hayalet özelliğinin bulunmasıdır.

6 bin 500 KG faydalı yük taşıma kapasitesiyle son derece vurucu bir unsurdur. 6 bin 500 KG silah ve bomba taşıyabilecek. Bu açıdan bakıldığı zaman son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Diğer havadan uçan platformlarımızla entegre görev yapabilecek. Yani birleşik görev yapabilme kapasitesi var. TSK son derece büyük bir stratejik katmanda kabiliyet kazanmış olacak.