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ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı! “Görünmez uçak” göklerle buluştu | Başkan Erdoğan'dan ANKA-3 paylaşımı

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Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı! “Görünmez uçak” göklerle buluştu | Başkan Erdoğan’dan ANKA-3 paylaşımı

Son dakika haberi... İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Öte yandan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte o gurur verici görüntüler...

Türk havacılık tarihinde bir ilk yaşandı.

ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez havalandı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi.

ANKA-3,yine milli imkanlarla üretilen HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi.

ANKA-3, radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla insansız hava araçları alanında yeni bir sayfa açacak.

Uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacak.

"Hayalet uçak" olarak da adlandırılan ANKA-3'ün gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANKA-3 PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

SON DERECE ÖNEMLİ BİR KUVVET ÇARPANI

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son derece gurur verici aynı zamanda ümit verici çünkü son derece büyük bir mücadele var jeopolitik katmanda. Bu katmanda önce denge sonra üstünlük yakalamak Türkiye'nin caydırıcılığı ve mecbur kalırsa ortaya koyacağı etki açısından son derece önemli. Bu noktada ANKA-3 son derece önemli bir kuvvet çarpanı olarak hatta stratejik katmanda TSK'nın envanterine girecek. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirecek.

HAYALET ÖZELLİĞİ

ANKA-3 uydu güdümlü. Bu çok önemli bir özellik. Bu yüksek teknoloji anlamına geliyor. Sonuçta uygu güdümlü bir cihazınız varsa bununla diğer birtakım karıştırmalardan ve elektronik harpten etkilenmeden çok daha uzun menzilli hareket edebilecek. Yani uydunun gidebildiği her yere gidebilirsiniz. Hayalet özelliği olan bir SİHA'yı istediğiniz yere gönderebileceksiniz. ANKA-3 düşük görünürlü yani hayalet özelliğinin bulunmasıdır.

6 bin 500 KG faydalı yük taşıma kapasitesiyle son derece vurucu bir unsurdur. 6 bin 500 KG silah ve bomba taşıyabilecek. Bu açıdan bakıldığı zaman son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Diğer havadan uçan platformlarımızla entegre görev yapabilecek. Yani birleşik görev yapabilme kapasitesi var. TSK son derece büyük bir stratejik katmanda kabiliyet kazanmış olacak.

CAYDIRICILIK ÜRETECEK

Diğer savaş uçağımızla Kızılelma ile sürü kabiliyeti olan SİHA'larımızla beraber kullanıldığında muazzam bir kuvvet çarpanı olarak ilk önce caydırıcılık üretecek sonra sonrasında da etki üretecek.

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