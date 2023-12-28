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Türk havacılık tarihinde bir ilk! "Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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Türk havacılık tarihinde bir ilk! Hayalet Uçak ANKA-3 A Haber’de değerlendirildi

Türk havacılık tarihinde bugün bir ilk yaşandı. İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı. ASAM Başkanı - Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA-3'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANKA-3 PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ASAM Başkanı – Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmeler bulundu.

Eray Güçlüer'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Çok gurur verici bir tablo. Bizim harp kabiliyetimizi inanılmaz artırdı. ABD ve Eurofighter için Avrupa'ya karşı elimizi çok güçlendirdi.

ANKA-3'ün özelliği şu; kaybolmuyor. Mesela 10 saat havada kalma süresi var. Diyelim ki, 2 bin km gitti, hava muhalefeti ile karşılaştık ya da düşman karıştırma yaptı uydu bağlantısı role bağlantıları koptu. Ne olacak? Normal şartlarda disk kendini 5 saniye içerisinde imha eder. Ancak ANKA-3'te öyle değil.

Yapar zeka modülü ile gittiği yerde gittiği rotadaki koordinatları hafızasına alıyor. Diyelim ki bağlantı koptu, normalde kendini imha etmesi lazım. Ancak ANKA-3 koordinatlar hafızasında olduğu için gidiyor hedefi vuruyor ve geri dönüp kendi kendine üsse iniyor.

Amerika'nın en gelişmiş insansız savaş uçağının ANKA-3 gibi özellikleri yok. Bir de onların tanesini tanesi 90 milyon dolar değerinde.

ANKA-3'ün çok sessiz bir motoru var. İnsan bedeni makinenin performansına belli bir seviyede dayanabiliyor. Ani düşüş yaparsanız kusuyorsunuz, veya ani yükseliş yaparsanız bayılıyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok.

ANKA-3 çok düşük seviyede giderek radarlara yakalanmıyor. Yani düşman cephesinden sızıp derinliklere dalabiliyorsunuz. Yani şöyle oluyor, düşmana bir gecede 30 tane ile saldırdığını düşünün, düşman sabah uyandığında cephede sadece bir kısım birlikler kalmış. Hakikatten inanılmaz bir kuvvet çarpanı, görünmezlik teknolojisi en yüksek seviyede. Öte yandan bunlar KAAN'a da entegre olabiliyor.

İnşallah ANKA-3 TCG Anadolu üzerinden kalkış yapacak.

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