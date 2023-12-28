Türk havacılık tarihinde bir ilk! "Hayalet Uçak" ANKA-3 A Haber'de değerlendirildi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANKA-3 PAYLAŞIMI

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ASAM Başkanı – Emekli Kurbay Albay Doktor Eray Güçlüer, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmeler bulundu.

Eray Güçlüer'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Çok gurur verici bir tablo. Bizim harp kabiliyetimizi inanılmaz artırdı. ABD ve Eurofighter için Avrupa'ya karşı elimizi çok güçlendirdi.

ANKA-3'ün özelliği şu; kaybolmuyor. Mesela 10 saat havada kalma süresi var. Diyelim ki, 2 bin km gitti, hava muhalefeti ile karşılaştık ya da düşman karıştırma yaptı uydu bağlantısı role bağlantıları koptu. Ne olacak? Normal şartlarda disk kendini 5 saniye içerisinde imha eder. Ancak ANKA-3'te öyle değil.