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Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail'den Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere engel

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Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail’den Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere engel

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 21 bini geçti. Yaralananların sayısı ise 55 binden fazla. Ve bugün Kudüs'te savaşın gölgesinde 12. Cuma yaşanacak. Müslümanlar namaz kılmak için yine katiller ile mücadele edecek. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

İşgalci İsrail Terör Örgütü'nün Gazze'ye yönelik katliamı 84 gündür devam ediyor. Bölgede ölen sivillerin sayısı 21 bine kadar geldi. Enkaz altında kalanların sayısı ise 7 bini geçmiş durumda ve bombardımanlar nedeniyle kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

KASSAM TUGAYLARI AÇIKLAMA YAPTI

Katil sürüsü sözde İsrail ordusuna karşı direnen Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, "Gazze'deki çatışmalarda 825 İsrail aracını imha ettik. İsrail katliamı durmadığı sürece hiçbir anlaşma olmayacak." denildi. Ve bugün Kudüs'te savaşın gölgesinde 12. Cuma yaşanacak. Müslümanlar namaz kılmak için yine katiller ile mücadele edecek. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

MESCİD-İ AKSA'YI SARDILAR

MEHMET GEÇGEL/ Saat 11.40 itibarıyla yaşananlar: Bu saatlerde Mescid-i Aksa'dan dua sesleri yükseliyor. Cuma namazı yaklaştıkça İsrail askerinin zulmü başlıyor. Geride bıraktığımız Cuma namazlarında olduğu gibi bu Cuma namazında da yine aynı manzara ile karşılaşacağız. TOMA'lar ve sözde askerler ile polisler Mescid-i Aksa'yı sarmış durumdalar.

NAMAZLARI BOZUYORLAR

Namaz için içeri girmek isteyen Müslümanlara izin verilmiyor. Bunun yanında kendi mahallerinde namaz kılmak isteyen Müslümanların namazları bozuluyor. Kafalarına biber gazı yağdırıyorlar. TOMA'lardan lağım kokan suyu sıkıyorlar. Kudüs ve Batı Şeria'da her zaman aynı manzaraları görüyoruz. Batı Şeria'da bulunan El Fara kampına yine baskınlar yapıldı. Ambulansların içeri girmesine izin verilmiyor.

İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yaşanıyor. İran, Hizbullah'a silah desteği için Şam Havalimanı'nı kullanıyordu. İsrail tarafından bu havaalanı da uçaklarla bombalandı. Burası şu anda kullanıma kapatılmış durumda. Diğer taraftan Tel Aviv yönetimi de Katar ile rehineler için temas kurdu.

Müslümanlara Cuma ablukası! MÜSLÜMANLARA CUMA ABLUKASI!

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