Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail’den Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere engel

İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yaşanıyor. İran, Hizbullah'a silah desteği için Şam Havalimanı'nı kullanıyordu. İsrail tarafından bu havaalanı da uçaklarla bombalandı. Burası şu anda kullanıma kapatılmış durumda. Diğer taraftan Tel Aviv yönetimi de Katar ile rehineler için temas kurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN