İşgalci İsrail’in Cibaliye saldırısındaki asıl hedefi ifşa oldu: 2 bin poundluk bomba ile ‘sivil av’ detayı! ABD basını doğruladı
İşgalci İsrail’in Gazze’de yaklaşık 3 aydır devam eden soykırımında 21 bini aşkın sivil katledildi. Günbegün Gazze Şeridi’nde saldırılarına ivme kazandıran katil İsrail’in bugüne kadar yaptığı en büyük bombardımanlar arasında olan ve çok fazla kayıpların yaşandığı Cibaliye Mülteci Kampı dosyası yeniden masaya yatırıldı. İşgalci İsrail’in asıl hedefi, ABD gazetesi Wall Street Journal tarafından ifşa edildi. Soykırımcı İsrail’in 2 bin poundluk iki bomba kullandığını belirten Wall Street Journal, sivillerin bilinçli bir şekilde hedef alındığını ayyuka çıkardı. İşte tüm detaylar…
1948 yılında toplama Siyonistlerle işgal edilmiş kadim topraklar Filistin'de bir terör devleti olarak kurulan İsrail, yıllardır yaptığı zulümlerin üzerine 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımla dünyayı karşısına aldı. Milyonların gözü önünde hedef gözetmeksizin, çoluk çocuk demeden katleden işgalci İsrail ordusunun 31 Ekim'de gerçekleştirdiği Cibaliye saldırısının detayları bir kez daha Siyonizmin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.
ABD GAZETESİ İFŞA ETTİ!
ABD gazetesi Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in öğleden Cibaliye mülteci kampında savaş uçakları ile yüzlerce sivili hedef aldığı saldırıyı yeniden inceledi ve Londra Üniversitesi'ne bağlı Airwars'un Cibaliye saldırısını 7 Ekim'den bu yana "Gazze'deki en ölümcül saldırılardan biri" olarak nitelendirdiğini belirtti.
WALL STREET JOURNAL'DAN CİBALİYE DOSYASI
Savaşlarda kaç kişinin öldürüldüğü veya yaralandığını, saldırının kimler tarafından düzenlendiğini inceleyen bir kuruluş olan Airwars, en az 126 sivilin cesedinin enkaz altında kaldığını belirtiyor. Sivillerle dolu bir mahalleyi bombalayan soykırımcı İsrail ise aradan geçen haftaların ardından hala Hamas militanlarını hedef aldığını iddia ediyor. Wall Street Journal ise Cibaliye saldırısında bilinenden çok daha fazla ölü olduğunu bildiriyor.
GÖZ GÖRE GÖRE SİVİLLER HEDEF ALINMIŞ
Soykırımcı İsrail'in sivilleri saldırıdan önce uyarmadığını belirten Wall Street Journal, soykırım ordusunun daha küçük hedefli mühimmatlar yerine cephaneliğindeki en büyük bombalardan en az ikisini konuşlandırdığına dikkat çekiyor. Bu da soykırımcı İsrail'in Cibaliye mülteci kampında açıkça sivilleri hedef aldığını gösteren detaylardan yalnızca birisi.
New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nde uluslararası silahlı çatışma hukuku üzerine çalışan profesör Adil Haque, Cibaliye saldırısı ile ilgili "31 Ekim'de Cibaliye'ye yapılan saldırı, öngörülebilir sivil zarar açısından istisnai bir durumdur. Bu kadar çok sivil zararı meşru kılmak için savaşın seyrine belirleyici bir etki yapacak türden bir oyun değiştirici beklersiniz." şeklinde konuştu.
DERİN KRATERLER, BETON VE ÇELİK YIĞINLARI…
Savaşın ilk gününde annesi ve iki kardeşi ile birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evini terk edip daha güvenli olacağını düşünerek Cibaliye'ye teyzesinin yanına yerleşen Filistin Üniversitesi mezunu, 30 yaşındaki Saeed Abu Oun, 31 Ekim saldırısında yaşananları anlattı. Hava saldırılarından korkarak neredeyse hiç evden çıkmadıklarını ama 31 Ekim'de öğle saatlerinde mahalledeki fırından ekmek almak için evden ayrıldığını belirten Oun, saldırıdan sonra bölgede çok katlı binalar ve küçük dükkanlar yerine derin kraterler, beton ve çelik enkaz yığınları, yıkılmış elektrik hatlarından oluşan bir manzaranın ortaya çıktığını belirtti.
"HER YERDE KAN KOKUSU VARDI"
Saldırıda bir gözünü kaybeden 27 yaşındaki Muhammet Tabaq ise "Gördüğüm şey, bazıları parçalanmış cesetler ve hayal edilemeyecek kadar çok sayıda yaralıydı. Hava tozla dolmuştu ve her yerde kan kokusu vardı." dedi.
Saldırıdan hemen sonra olay yerine koşan 26 yaşındaki Muhammed Yasin ise cesetlerin enkazda etrafa saçıldığını, bazılarının parçalandığını, kıyafetlerinin buharlaştığını söyledi.
Airwars, soykırımcı İsrail'in saldırısında 69'u çocuk olmak üzere 126 ila 136 sivilin öldürüldüğünü belirtiyor. Muhammed Yasin ise Cibaliye saldırısında hayatını kaybeden kişilerin çoğunun Beyt Hanun'da yerinden edilerek bölgeye getirilen kişiler olduğunu belirtiyor.
"EŞEKLERLE HASTANEYE TAŞINDILAR"
Yasin, yaralıların eşekler tarafından çekilen araçlara doldurularak Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hemşiresi Muhammed Hawajreh ise "Küçük çocuklar hastaneye derin yaralar ve ciddi yanıklarla, aileleri olmadan geldi. Birçoğu çığlık atıyor ve ebeveynlerini soruyordu. Hastane hastalarla dolu olduğundan yer bulana kadar yanlarında kaldım." dedi.
2 BİN POUNDLUK BOMBA: 12 METRE ÇAPINDA
Cibaliye saldırısını inceleyen uzmanlar, İsrail savaş uçaklarının konvansiyonel cephaneliğindeki en büyük ikinci tür olan 2 bin poundluk en az iki bomba attığını belirtiyor.
Saldırının ardından bölgedeki uydu fotoğraflarında görülen kraterlerin yaklaşık 12 metre çapında olduğu belirtiliyor. ABD Ordu Savaş Koleji'nde eğitmen olan Yarbay Paul Lushenko ise Cibaliye mülteci kampında sözde Hamas'a karşı bu tür bir ağır bombardıman yapılmasının sivillerin de açıkça hedef alınacağını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, ABD tarafından sağlanan ve daha az sivil kayba yol açacağını düşündükleri küçük çaplı bombaları kullanma şanslarının olduğunu fakat kullanmadıklarını söyledi.
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