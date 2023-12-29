İşgalci İsrail’in Cibaliye saldırısındaki asıl hedefi ifşa oldu: 2 bin poundluk bomba ile ‘sivil av’ detayı! ABD basını doğruladı

"HER YERDE KAN KOKUSU VARDI"

Saldırıda bir gözünü kaybeden 27 yaşındaki Muhammet Tabaq ise "Gördüğüm şey, bazıları parçalanmış cesetler ve hayal edilemeyecek kadar çok sayıda yaralıydı. Hava tozla dolmuştu ve her yerde kan kokusu vardı." dedi.

Saldırıdan hemen sonra olay yerine koşan 26 yaşındaki Muhammed Yasin ise cesetlerin enkazda etrafa saçıldığını, bazılarının parçalandığını, kıyafetlerinin buharlaştığını söyledi.

Airwars, soykırımcı İsrail'in saldırısında 69'u çocuk olmak üzere 126 ila 136 sivilin öldürüldüğünü belirtiyor. Muhammed Yasin ise Cibaliye saldırısında hayatını kaybeden kişilerin çoğunun Beyt Hanun'da yerinden edilerek bölgeye getirilen kişiler olduğunu belirtiyor.

"EŞEKLERLE HASTANEYE TAŞINDILAR"

Yasin, yaralıların eşekler tarafından çekilen araçlara doldurularak Endonezya Hastanesi'ne götürüldüğünü belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar'ın hemşiresi Muhammed Hawajreh ise "Küçük çocuklar hastaneye derin yaralar ve ciddi yanıklarla, aileleri olmadan geldi. Birçoğu çığlık atıyor ve ebeveynlerini soruyordu. Hastane hastalarla dolu olduğundan yer bulana kadar yanlarında kaldım." dedi.