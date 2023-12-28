Siyonist İsrail’den yayılmacı politika: Doğu Kudüs’te 1839 yasa dışı yeni konut inşa edilecek

ÇOCUK KATİLİ BİBİ'DEN SİNSİ PLAN

İsrail'de aşırı sağcı partilerin koalisyonuyla oluşturulan Binyamin Netanyahu hükümeti, yönetime geldiği günden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim inşasına hız veriyor.

HUKUK AYAKLAR ALTINDA

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

İHALE AÇILDI

Filistin topraklarında baskı ve şiddet politikasını sürdüren İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı açıklandı.