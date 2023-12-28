Siyonist İsrail’den yayılmacı politika: Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşa edilecek
Çocuk katili Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğinde Filistin topraklarında baskı ve şiddet politikasını sürdüren Siyonist İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı açıklandı.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için 25 Aralık'ta üç ihale açtı.
TOPLAM 1839 KONUT İNŞASI
Buna göre Kudüs'teki Scopus Dağı'nda 500, kentin kuzeyindeki Fransız Tepesi'nde 1039, Doğu Kudüs'ün güneyindeki yasa dışı Doğu Talpiot Yahudi yerleşim biriminde de 300 konut inşa edilecek.
İSRAİL'İN ADIM ADIM İŞGAL SÜRECİ
Açıklamada, söz konusu adımın Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletme dalgasının bir parçası olduğu ve hükümetin mevcut durumu istismar ettiği kaydedildi.
ÇOCUK KATİLİ BİBİ'DEN SİNSİ PLAN
İsrail'de aşırı sağcı partilerin koalisyonuyla oluşturulan Binyamin Netanyahu hükümeti, yönetime geldiği günden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı Yahudi yerleşim inşasına hız veriyor.
HUKUK AYAKLAR ALTINDA
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
İHALE AÇILDI
Filistin topraklarında baskı ve şiddet politikasını sürdüren İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1839 yasa dışı yeni konut inşası için ihale açtığı açıklandı.
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