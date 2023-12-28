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Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! Türk denizcilerin sağlık durumuna dair açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2023 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
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Tuna Nehri’nde mayına çarpan gemi karaya oturdu! Türk denizcilerin sağlık durumuna dair açıklama

Tuna Nehri’nde mayına çarpan Panama bayraklı bir gemi karaya oturdu. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.

Son dakika: Tuna Nehri'nde mayına çarpan Panama bayraklı gemi karaya oturdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi." denildi.

4 TÜRK DENİZCİNİN DURUMU İYİ

Açıklamada, "Tuna nehrinde Panama bayraklı MV VYSSOS isimli gemi mayına çarparak karaya oturdu. Gemide, görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

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