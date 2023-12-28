AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki: Nefretle anılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki göstererek ''Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.'' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netenyahu'nun Sn Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir.
"NEFRETLE ANILACAK"
İsrail Başbakanı Netenyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve birgün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir. İsrail'in Filistin'deki işgali ise tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içermektedir.
''FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN MEŞRU HAKLARINI ELDE ETMELERİ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''
Netenyahu yönetimi, Filistinli sivilleri bombalamakta, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylemekte, bu insanlar can korkusuyla göç halindeyken yine onları bombalamakta, insanların son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombalamaktadır. Cumhurbaşkanımız insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netenyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek; Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.''
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