Gazze katliamının görünmeyen yüzü! Katil İsrail ölen Filistinlilerin iç organlarını çaldı

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN DERİ VE ORGAN BANKASI İSRAİL'DE!

Lübnan merkezli lbcı sitesinde "Gizlilik Perdesinin Ardında: İsrail Deri Bankası ve Organ Toplamayla İlgili Tartışmalar" başlığı altında bankayla ilgili şu önemli detaylar paylaşıldı:

İsrail gibi bir ülkede ordu, özellikle askerlerdeki cilt yaralanmaları da dahil olmak üzere yaralıların tedavisi için her zaman en son teknolojilere sahip olmaya çalışır.

Buradan hareketle, 1973 savaşı sonrasında, çatışmalarda yanan askerlerin tedavisi için "İsrail Deri Bankası"nın kurulması fikri ortaya çıktı.

Bankanın kuruluşu, özellikle Yahudi dininde organ bağışının yasak olması nedeniyle hahamların karar vermesi gerektiği için 12 yıl ertelendi.

1985 yılında hahamlar, deri bağışına veya başka bir kişiden deri alınmasına izin veren bir karar yayınladı.