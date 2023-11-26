İşgalci İsrail ordusundan ateşkes sonrası yeni vahşet hazırlığı! İsrail basını ‘yeni hedef güney’ diye duyurmuştu

İŞGALCİ ORDUSUNA SESLENDİ: ORGANİZE OLUN

Rehine takasını işaret eden Gallant, Donanmanın Shayetet 13 elit komando birliğine bağlı askerlere, "Bu süre kısa olacak" dedi. "Bu süre içinde sizden istenen şey organize olmak, hazırlanmak, araştırmak, silah ikmali yapmak ve devam etmeye hazırlanmaktır." ifadelerini kullandı.