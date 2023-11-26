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İşgalci İsrail ordusundan ateşkes sonrası yeni vahşet hazırlığı! İsrail basını ‘yeni hedef güney’ diye duyurmuştu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2023
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İşgalci İsrail ordusundan ateşkes sonrası yeni vahşet hazırlığı! İsrail basını ‘yeni hedef güney’ diye duyurmuştu

Kurulduğu tarihten itibaren Filistin topraklarından insanlığa Siyonizm kabusu yaşatan işgalci İsrail, Gazze’de 21. yüzyılın soykırımına imza atıyor. 7 Ekim’de başlattığı savaşta adeta katliam yaparak binlerce masumun canına kıymaya devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin devreye girmesiyle esir takası vesilesiyle dört günlük insani ara verildi. Önceki gün İsrail basını, ateşkes sırasında İsrail ordusunun yeni bir saldırı hazırlığında olduğuna yönelik bir açıklama yapmıştı. Yeni hedeflerinin Gazze’nin güneyi olduğunu belirtirken İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin kan donduran açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Halevi, İsrail basınından sızan bilgiyi doğruladı. İşte tüm detaylar…

Dört günlük ateşkeste bile saldırılarına devam eden işgalci İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi göstermelik insani aranın ardından yeni bir vahşete imza atacaklarını duyurdu.

Halevi yaptığı açıklamalarında "Ateşkes biter bitmez Gazze'ye saldırmaya ve işgal etmeye derhal geri döneceğiz" dedi.

YENİ BİR SALDIRIYA HAZIRLIK İÇİN ATEŞKES KABUL EDİLDİ

Hamas bahanesi ile başlattıkları operasyonun ikinci turu için ateşkesi kullandıklarını belirten Halevi, "Rehinelerin tamamı geri dönene kadar Gazze'den ayrılmayacağız. Daha fazla rehineyi geri getirmek için fırsatlar bulacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, 'kısa, geçici' ateşkes sonrası en az 2 ay daha saldırıların yoğun bir şekilde süreceğini dile getirdi.

İŞGALCİ ORDUSUNA SESLENDİ: ORGANİZE OLUN

Rehine takasını işaret eden Gallant, Donanmanın Shayetet 13 elit komando birliğine bağlı askerlere, "Bu süre kısa olacak" dedi. "Bu süre içinde sizden istenen şey organize olmak, hazırlanmak, araştırmak, silah ikmali yapmak ve devam etmeye hazırlanmaktır." ifadelerini kullandı.

"BİR DEVAMI OLACAK"

İnsani aranın ardından saldırıların devam edeceğini belirten Gallant, Bir devamı olacak, çünkü zaferi tamamlamamız ve yalnızca baskı sonucu geri dönecek olan sonraki rehine grupları için ivme yaratmamız gerekiyor" dedi.

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