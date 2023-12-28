Yunanistan Elgin Mermerleri'nde ısrarcı! İngiltere'ye yeni teklif: En büyük hazinelerden vermeye hazırız
Kasım ayında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüşme yapmak için Londra'ya gitmişti. Ancak Sunak, görüşmeyi iptal ederek Elgin Mermerleri meselesindeki kararını net bir şekilde belirtmişti. Mermerleri alma konusunda kararlı olan Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi. Yunanistan'ın Kültür Bakanı Lina Mendoni, antik heykellerin Atina'ya iade edilmesi durumunda British Museum'daki 'boşluğu dolduracak' başka eserler gönderme sözü verdi.
Yunanistan'ın Kültür Bakanı Lina Mendoni, ülkesinin Parthenon mermerlerinin Atina'da yeniden bir araya getirilmesi halinde British Museum'daki "boşluğu doldurmak" için en büyük hazinelerinden bazılarından ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.
MÖ 5. yüzyıla ait başyapıtların geri alınmasına yönelik kampanyanın başlamasından bir yıl sonra konuşan Lina Mendoni, British Museum'da Yunan galerilerinin asla boş kalmayacağına söz verdi.
The Guardian'ın haberine göre Yunan bakan, "Bizim tutumumuz nettir. Heykellerin Atina'da yeniden bir araya getirilmesi durumunda Yunanistan, boşluğu dolduracak önemli antikalardan oluşan dönüşümlü sergiler düzenlemeye hazır." dedi.
İNGİLTERE İLE YUNANİSTAN ARASINDA HEYKEL KRİZİ
Parthenon'un günümüze ulaşan orijinal heykellerinin yaklaşık yarısı British Museum'da bulunuyor. Yunanistan, heykellerin iade edilmesini talep etse de müze yönetimi bu çağrıya yanıt vermiyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Parthenon tapınağı Milattan Önce 5'inci yüzyılda inşa edildi.
1800'lü yılların başında İngiliz Büyükelçi Thomas Bruce tapınaktan parçaları ve heykelleri ülkesine taşıdı.
1815'te İngiliz müze yetkilileri antik Yunan eserlerini Bruce'tan satın aldı.
Tarihi eserler, Yunanistan'dan 2 bin 400 kilometre uzaklıkta Londra'daki British Museum'da sergilenmeye başladı.
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