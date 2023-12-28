Yunanistan Elgin Mermerleri’nde ısrarcı! İngiltere’ye yeni teklif: En büyük hazinelerden vermeye hazırız

Yunanistan'ın Kültür Bakanı Lina Mendoni, ülkesinin Parthenon mermerlerinin Atina'da yeniden bir araya getirilmesi halinde British Museum'daki "boşluğu doldurmak" için en büyük hazinelerinden bazılarından ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

MÖ 5. yüzyıla ait başyapıtların geri alınmasına yönelik kampanyanın başlamasından bir yıl sonra konuşan Lina Mendoni, British Museum'da Yunan galerilerinin asla boş kalmayacağına söz verdi.