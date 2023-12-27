İran: Tebriz’de Ermenistan Konsolosluğu açılacak

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Abdullahiyan ile görüşmesinde, Kuzey-Güney Koridoru, gibi iki ülkeyi ilgilendiren altyapı projelerini ele aldıklarını ifade etti.

Mirzoyan, İran ile Ermenistan arasındaki ticaret hacmini önce 1 milyar dolara daha sonra 3 milyar dolara çıkarma konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

İran, Ermenistan'ın güneydoğusunda Azerbaycan sınırındaki Kapan kentinde 21 Ekim 2022'de iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı törenle konsolosluk açılışı yapmıştı.