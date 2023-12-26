ABD'den İsrail'e "Apache" reddi

Haberde, İsrail Hava Kuvvetlerine ait sadece iki Apache helikopteri bulunduğu, bunların Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başından bu yana aktif olarak kullanıldığına işaret edildi.

ABD, İSRAİL'E 1973'TEN BU YANA EN ÇOK YARDIMI 7 EKİM SONRASINDA YAPTI

Haberde, saldırı helikopteri talebi henüz onaylanmamış olmasına rağmen ABD'nin 6 Ekim 1973'teki savaştan sonra İsrail'e en fazla yardımı 7 Ekim'den sonra yaptığı aktarıldı.