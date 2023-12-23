Fransız vekil deşifre etti! Fransız asıllı askerlere suç duyurusu: Soykırıma ortak oluyorlar

Fransa'da İsrail'in Gazze katliamına sessiz kalmayan vekillerden biri olan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes'ten Fransız asıllı İsrail askerlerine yönelik tepki göstermeye devam ediyor. Gazze'deki soykırıma ortak olup masumlara kurşun sıkarak ölümlerine sebep olan Fransız asıllı İsrailli askerlerin adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini savunmuştu.

Portes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.