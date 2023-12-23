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Fransız vekil deşifre etti! Fransız asıllı askerlere suç duyurusu: Soykırıma ortak oluyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2023 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
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Fransız vekil deşifre etti! Fransız asıllı askerlere suç duyurusu: Soykırıma ortak oluyorlar

Katil İsrail ordusunun Gazze’deki soykırımına dünyadan sesler yükselmeye devam ediyor. Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, Gazze'de savaş suçu işleyen Fransız asıllı İsrail askerlerini deşifre etmiş ‘adalet karşısında hesap vermeleri’ gerektiğini dile getirmişti. Fransız vekil, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da İsrail'in Gazze katliamına sessiz kalmayan vekillerden biri olan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes'ten Fransız asıllı İsrail askerlerine yönelik tepki göstermeye devam ediyor. Gazze'deki soykırıma ortak olup masumlara kurşun sıkarak ölümlerine sebep olan Fransız asıllı İsrailli askerlerin adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini savunmuştu.

Portes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

FRANSIZ ASILLI SOYKIRIMCILAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Muhalif milletvekili, Gazze ve Batı Şeria'da savaşan Fransız asıllı askerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

ORDUDA 4 BİNDEN FAZLA FRANSIZ ASILLI İSRAİL ASKERİ VAR

"İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları göz önünde bulundurulunca, Fransız vatandaşların bu suçlara katılması kabul edilemez." diyen Portes, Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşarak, bölgede İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu kaydetti.

"GAZZE'DE SİVİLLER ZORLA YERLERİNDEN EDİLİYOR"

Thomas Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü anımsatarak, Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini vurguladı. Vekil Portes, son iki ayda birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşunun, bölgede yaşanan zulümleri, "savaş suçları", "insanlığa karşı suçlar" veya "soykırım" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

"SOYKIRIMA ORTAK OLUYORLAR"

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "suç ortaklığı" yaptığını ve bu nedenle adalet karşına çıkmaları gerektiğini savundu. Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

"ONUR ZEDELEYİCİ"
Portes, söz konusu Fransız vatandaşların bölgede bulunmasının Fransa'nın onurunu zedelediğini aktararak, "Fransa, (vatandaşlarının) bu savaş suçuna katılımını en sert şekilde kınamalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP OLANLAR DAHİL

Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'den, bölgede savaş suçu işleyen çifte vatandaşlığa sahip olanlar dahil Fransa vatandaşlarının Fransız yargısı önüne çıkarılmasını isteyen Portes, "Sömürgecilik insanlığa karşı bir suç teşkil ettiği için, Filistin topraklarında sömürgeciliğe katılan Fransız asıllı vatandaşlar da yaptıklarının hesabını adalet karşısında vermeli." ifadesine yer vermişti.

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