26 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail ordusu mayına bastı: Kassam Tugaylarının gazabına uğradı! Önce tünele çekildiler sonra havaya uçtular

Katil İsrail ordusu mayına bastı: Kassam Tugaylarının gazabına uğradı! Önce tünele çekildiler sonra havaya uçtular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
ABONE OL
Katil İsrail ordusu mayına bastı: Kassam Tugaylarının gazabına uğradı! Önce tünele çekildiler sonra havaya uçtular

Kassam Tugayları, 7 Ekim’den beri Gazze’deki on binlerce masumun kanını akıtan işgalci İsrail ordusuna haddini bildiriyor. Soykırımın ilk haftalarında ABD ve bazı Batı’dan gördüğü desteği artık göremeyen işgalci ordusu, son çırpınışlarında ölümün kucağına gidiyor. Hamas’ın gücü karşısında aciz olduğu ortaya çıkan katillerin sosyal medyada yürüttüğü ‘güç algısı’ çalışmaları ve bölgeye hakim olduklarına ilişkin yaydıkları yalanları çürümeye devam ederken Kassam Tugaylarından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, 8 İsrail askeri önce tünele çekip sonra havaya uçtukları paylaşıldı. İşte o anlar…

Katil İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam etse de Kassam Tugaylarının kıskacından kaçamıyor. Hamas bombardımanlarıyla darbe üstüne darbe yiyen işgalci ordusundan 8 leş daha patladı.

İŞGALCİLER MAYINA BASTI!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 8 İsrail askerinin bulunduğu bir tünelin, girişine döşenen mayınlarla patlatıldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, 8 İsrail askerinin, daha önce mayın döşenen bir tünelin içine çekildiği ve ardından tünelin girişinin patlatıldığı kaydedildi.

İSRAİL TANKLARINI "YASİN 105" ROKETLERİYLE VURDULAR

Söz konusu askerlerin bir kısmının öldüğü bir kısmının da yaralandığı ifade edilen açıklamada, yine aynı bölgede 2 İsrail "Merkava" tankının "Yasin 105" tanksavar roketiyle hedef alındığı ve tankların alev alarak yandığı kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas’tan katil İsrail ordusuna soğuk duş
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA