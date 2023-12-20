ABD’deki ’Gazze’ anketinden dikkat çeken sonuç! Katliam destekçisi Biden’a büyük şok

New York Times ile Siena College Poll tarafından yapılan güncel bir ankete göre, Amerikalıların yarıdan fazlası, Biden yönetiminin Gazze meselesini ele alma biçimini yanlış buluyor.

10-14 Aralık tarihlerinde ABD genelinde kayıtlı 1016 seçmen arasında gerçekleştirilen anket sonuçları, özellikle gençlerin Gazze konusunda toplumun diğer kesimlerine göre daha duyarlı olduğunu gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 57'si ABD yönetiminin Gazze'deki durumu ele alma biçimini onaylamazken, yüzde 33'ü Biden yönetimini desteklediğini, yüzde 10'u ise herhangi bir görüş belirtmemeyi tercih etti.

Aynı ankette İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda eski Başkan Donald Trump'a güven yüzde 46 olarak ortaya çıkarken, Biden'a güven ise yüzde 38'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 44'ü İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesi gerektiğini kaydederken, yüzde 39'u ise Hamas'a karşı operasyonlarına devam etmesi gerektiğini dile getirdi.