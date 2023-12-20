ABD basınından çarpıcı Türkiye ve MİT analizi: Küresel diplomasinin gizli eli

Analizde, Rusya ile ABD arasındaki esir takasının detaylarından da bahsedildi. "Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgalinden iki ay sonra ABD ve Rusya, Fidan'ın ofisine talepler gönderdi. İstanbul'da bir mahkûm takasının kolaylaştırılmasına yardımcı olacak mıydı? Rus pilot Konstantin Yareşenko'ya karşılık Trevor Reed'in serbest bırakılması teklifi şekillenirken, Moskova takasa ev sahipliği yapmayı teklif etti. ABD, Rusların son dakika değişiklikleri yapabileceği ya da anlaşmadan vazgeçerek kendilerini düşman topraklarında eli boş bırakabileceği korkusuyla bu teklifi hızla reddetti. ABD ve Rus istihbarat yetkilileri bu iş için İstanbul'da karar kıldılar." ifadelerine yer veren WSJ, Türkiye'nin artık küresel rehine diplomasisinde önemli bir aktör olduğunun altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN