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Kassam Tugaylarının Siyonist avı! D9 buldozeri hurdaya döndü, ABD’nin milyon dolarları yok oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2023 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
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Kassam Tugaylarının Siyonist avı! D9 buldozeri hurdaya döndü, ABD’nin milyon dolarları yok oldu

Gazze’de kundaktaki bebeklere kadar öldüren ve bununla övünen cani İsrail askerleri Kassam Tugaylarının gazabına uğramak için sırasını bekliyor. Üst üste yediği darbelerle havaya uçan işgalci ordusu, uluslararası desteğin azalmasıyla kırılma noktasına geldi. Son günlerde can çekişen katiller artık güç algısı çabalarına bile giremiyor. Hamas’ın gücü karşısında şaşkına uğrayan toplama Siyonistler, ABD’den gelen yüz milyonlarca dolarlık mühimmatlarla cehenneme göç ediyor. Son olarak Kassam Tugayları İsrail’e ait D9 buldozerini hurdaya çevirdi. İşte o görüntüler…

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ni İsrail ordusuna dar etmeye devam ediyor. Beyt Lahya'da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipi roketle vurmuştu.

Çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüntülerde, Beyt Lahya'da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü. İsrail ordusunun vurulan tankları iş makineleriyle çekerek bölgeden çıkarmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Ancak Siyonistler tek tek avlanmaktan kaçamadı.

HİÇ BEKLENMEDİK ANDA VURULDU

Hamas'ın gücü İsrailliler tarafından da kabul edilirken, Kassam Tugayları bu iddiaları boşa çıkarmıyor. Her gün Siyonist avına çıkan Hamas, milyon dolarlık araçlar ve silahlarla beraber İsrail ordusunu vurmaya devam ediyor.

ABD'NİN 300 MİLYON DOLARI DA YOK OLDU

Hamas Gazze'nin kuzeyindeki Tel el-Zatar bölgesinde İsrail'in zırhlı 300 bin dolarlık D9 buldezerininin omuzdan atılan basit bir füze ile imha edilmesine ilişkin görüntüleri Telegram hesabından paylaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

YASİN 105 İLE İMHA EDİLDİ

Öte yandan, bölgeden gelen haberlere göre; El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta "Yasin 105" fuzesiyle 2 işgal tankını hedef aldı.

Ayrıca "Han Yunus'da" 1 işgal tankını ve 3 işgal askerini etkisiz hale getirdi.

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