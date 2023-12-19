Kassam Tugaylarının Siyonist avı! D9 buldozeri hurdaya döndü, ABD’nin milyon dolarları yok oldu

HİÇ BEKLENMEDİK ANDA VURULDU

Hamas'ın gücü İsrailliler tarafından da kabul edilirken, Kassam Tugayları bu iddiaları boşa çıkarmıyor. Her gün Siyonist avına çıkan Hamas, milyon dolarlık araçlar ve silahlarla beraber İsrail ordusunu vurmaya devam ediyor.