17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Görüşme talebi ABD'den! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Görüşme talebi ABD'den! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2023 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023
ABONE OL
Görüşme talebi ABD’den! Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşme karşı tarafın talebi üzerine yapıldı.

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşme karşı tarafın talebi üzerine yapıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.

ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulanırken, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi.

İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

DETAYLAR GELİYOR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA