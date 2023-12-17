Görüşme talebi ABD'den! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşme karşı tarafın talebi üzerine yapıldı.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre görüşme karşı tarafın talebi üzerine yapıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü.
ABD tarafının talebi üzerine yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
Görüşmede, ABD-Türkiye ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın önemi vurgulanırken, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları da değerlendirildi.
İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de durulan görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.
Bakan Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinin altını çizdi.
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