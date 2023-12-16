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İsrail ordusunun infaz skandalı: Kendi vatandaşlarını kurşuna dizdi! Kan donduran perde arkası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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İsrail ordusunun infaz skandalı: Kendi vatandaşlarını kurşuna dizdi! Kan donduran perde arkası

Gazze’de soykırım yapan katil İsrail’in günbegün yeni skandalları ortaya çıkıyor. Esir takası döneminde İsrailli rehineler konusunda hassas olduklarının algısını oluşturan işgalciler daha önce teslim aldıkları 3 İsrailli esiri öldürmüşlerdi. Yanlışlıkla öldürüldüklerine dair basına sızdırdıkları haberleri ‘dost ateşi’ başlığıyla vermişlerdi. Ancak olayın perde arkasındaki hikayenin bambaşka olduğu ortaya çıktı. İşte katil İsrail’in kan donduran infazı!

İsrail ordusunun, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesi dünya gündemine damga vurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de rehin tutulan 3 İsraillinin yanlışlıkla "dost ateşiyle" öldürüldüğünü açıklarken IDF, "Şucaiyye'deki çatışma sırasında IDF, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı, sonuç olarak ateş açtı ve rehineler öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ VATANDAŞLARINA AKILALMAZ İNFAZ!

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Ölen 3 kişinin Hamas tarafından 7 Ekim'de kaçırıldığı belirtilen açıklamada ayrıca "IDF olayı derhal incelemeye başlamıştır. IDF, buranın son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğunu vurgulamaktadır" denildi.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, rehinlerin ölümüyle ilgili açıklama yaparak olaydan öğrenilecek dersler olduğunu vurgulamıştı.

"DOST ATEŞİ" OLAYININ PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürmesi ülkede büyük karışıklığa yol açarken şoke eden yeni gerçekler kamuoyuyla paylaşıldı. İsrailli Haaretz gazetesi, devam eden IDF soruşturmasında son dakika bilgileri paylaştı.

Öldürülen 3 esirin, İsrailli askerler tarafından vuruldukları sırada beyaz bayrak sallayıp, İbranice bağırarak yardım istediği ortaya çıktı.

SİLAHLARI YOKTU

Yapılan ilk incelemeye göre olay, ordunun 17. Tabur'a bağlı bir birliği, şüpheli binaya girerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin terörist olduğuna kanaat getiren birliklerin teslim ol direktifine uyan 3 şüpheli ellerinde silah taşımıyordu. Üstelik 3 kişiden birinin elinde "beyaz bayrak" vardı.

"BENİ KURTARIN"

Teslim olduktan sonra insanlara ateş açılmasını yasaklayan uluslararası ateş açma talimatlarına aykırı davranan İsrailli askerler, 3 İsrailliye kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşun yağmurundan kaçmayı başaran bir esir dışarı çıkarak koşmaya başladı. Bu sırada İbranice olarak "Beni kurtarın" diye bağıran esir, İsrailli askerler tarafından yakalanarak infaz edildi.

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