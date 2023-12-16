İsrail ordusunun infaz skandalı: Kendi vatandaşlarını kurşuna dizdi! Kan donduran perde arkası

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, rehinlerin ölümüyle ilgili açıklama yaparak olaydan öğrenilecek dersler olduğunu vurgulamıştı.