CANLI TAKİP | Katil İsrail'den Gazze'de insan kıyımı! Şehit sayısı 18 bin 800'e çıktı! BM'den bölge için kritik uyarı: 10,3 milyar dolar gelir kaybı
İşgalci İsrail, Gazze'deki sivil soykırıma devam ediyor. Terör devletinin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 800'e çıktı. Batı Şeria'da gece baskınları devam ederken, BM, İsrail'in saldırıları üçüncü ayını da tamamlarsa, Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişi yoksullaşacağını ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.
Terör devleti İsrail 70 gündür Gazze'yi bombardıman altında tutuyor. Gazze'de 18 binden fazla sivili katleden soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da gece baskınlarına devam ediyor ve Filistinlilere yönelik tutuklama kampanyası yürütüyor.
SOYKIRIMCI O İSİMLER İÇİN MİLYONLAR VERECEK
Soykırımcı İsrail ordusu Hamas'ın üst düzey yetkili ismi Yahya Sinwar ve diğer Hamas komutanlarının başlarına para ödülü koydu. Gazze sokaklarına broşürler asan soykırım ordusu, Sinwar için 400 bin dolar, yıllardır yakalayamadığı Muhamed Deif için ise 100 bin dolar ödül vereceğini ilan etti.
Soykırım ordusu IDF kendi adı ile hazırladığı broşürlerin yanı sıra ordunun isminin geçmediği broşürlerle de Hamas liderleri için para teklif ediyor.
SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'Yİ TOPLAMA KAMPINA ÇEVİRDİ
Daha önce Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ve çevresinde onlarca sivili çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklayan İsrail'in yine toplu tutuklamalar yaptığı ortaya çıktı.
İsrail Kanal 12 muhabiri tarafından çekilen ve Telegram grubunda paylaşılan son fotoğrafta onlarca kişinin bir çukurda bekletildikleri görüldü. İsrail askerlerinin kontrolünde oldukları görülen kişilerin aynı renkte kıyafetler giymesi dikkat çekti. Daha önceki çıplak tutuklamalara ABD dahil bazı ülkeler tepki göstermişti. İşgalcilerin bu kez bu tepkilerden kaçmak için tutuklulara aynı kıyafetleri giydirdikleri üzerinde duruluyor.
Sosyal ağlarda hızla yayılan görüntüyü ABD merkezli New York Times Gazetesi'nin görsel araştırmalar ekibinden Aric Toler de paylaştı. Toler görüntüleri İsrailli muhabirin yaydığını belirterek söz konusu görüntünün Gazze Şeridi'nin neresinde çekildiğini bilmediğini aktardı. İsrail yönetimi daha önceki görüntüleri "Hamaslılar teslim oluyor" yalanı ile servis etmişti. Ancak BBC ya da Al Jazeera gibi yayın kuruluşlarının incelemelerinin ardından çıplak ve gözleri bağlı şekilde tutuklanan Gazzelilerin bölgede yaşayan siviller, çocuklar, yaşlılar, gazeteciler hatta Birleşmiş Milletler çalışanı oldukları belirlenmişti. İsrail'in alıkoyduğu sivillerin akıbetleri hâlâ bilinmiyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:
00.58 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı
00.14 DSÖ: Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez
15 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
22.34 İSRAİL'İN YARALADIĞI VE İLK YARDIMA İZİN VERMEDİĞİ AL JAZEERA KAMERAMANI ÖLDÜ
Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
"GÜNDE YAKLAŞIK 3 SAAT UYUYABİLİYORUM"
Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.
Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.
İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.
Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.
Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.
22.09 BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır.
19.22 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağını, bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.
BM Kalkınma Programının (UNDP) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, UNDP ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA), İsrail'in Gazze'ye saldırılarının komşu ülkelerin ekonomilerine etkisini değerlendirdiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların komşu ülkeleri sosyoekonomik gerilemelerle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.
Söz konusu saldırılar nedeniyle Mısır, Ürdün, Lübnan'da insani kalkınmanın en az 2 ila 3 yıl gerileyebileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze'deki 2,2 milyon insanı "tehlikeye sokan" insani yardım sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağı ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağı ifade edildi.
Gazze'de "derhal insani ateşkes" sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların coğrafi kapsamının genişlemesi halinde etkisinin de katlanarak artabileceği uyarısında bulunuldu.
18.55 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi almak için "sahte paralarla" ilan dağıttı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerinde el ilanları dağıtan İsrail, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi verenlere ödül vadetti.
İlanda, "El-Darac ve El-Tuffah sakinleri, Hamas'ın idaresi uzun sürmeyecek. Kendinizi Hamas'ın vereceği zarardan koruyun." ifadelerine yer verildi.
İsrailli esirler hakkında bölgede yaşayan Filistinlilerden işbirliği istenen ve 200 İsrail şekeli şeklinde basılan ilanda, "Geleceğiniz sizin elinizde. Bu sizin için son fırsat. Kaçırılanlar hakkında herhangi bir bilgi vererek daha iyi bir geleceğe ve değerli bir ödüle kavuşabilirsiniz." denildi.
Esirler hakkında bilgisi olanların İsrail güçleriyle irtibata geçmesi için telefon numarası da paylaşıldı.
İsrail, dün Gazze'de dağıttığı bildiride ise Hamas'ın liderleri hakkında bilgi verenlere para ödülü vadederek, Hamas'ın "gücünü kaybettiğini" ve "yumurta kızartmaktan aciz olduğunu" iddia etmişti.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise sosyal medyadan, "Yumurta kızartmaya vakit yok. Direniş savaşçılarımız Merkava (İsrail tankı) kızartmakla meşgul." ifadeleriyle karşılık verdi.
15.54 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda çok sayıda işgal askerinin patlayıcılarla saklandığı bir evi havaya uçurdu.Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada çok sayıda siyonist askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi.
14.10 Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı. Soykırım ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, X kanalında yaptığı açıklamada, saldırının, grubun sınır yakınına yerleştirdiği Hamas askeri altyapısını hedef aldığını söyledi. Hamas'ı, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne sınırlı miktarda yardımın girmesine izin verilen tek geçiş noktası olan Refah sınırından silah kaçakçılığı yapmakla suçladı.
HAN YUNUS'TA SİYONİST SALDIRI
14.00 Nasır Tıp Kompleksi yetkilileri El Cezire'ye, İsrail'in Han Yunus'taki bir UNRWA okulunun yakınına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 33'e çıktığını söyledi.
Deir el-Balah, Han Yunus ve Refah'taki hastaneler sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırılardan sonra can kaybının arttığını bildirdi.
09.25 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu 5 kişi öldü.
09.00 Soykırımcı İsrail ordusunun güneydeki bir UNRWA okulunu bombalaması sonrasında onlarca yaralı Han Yunus'taki Nasır hastanesine götürüldü.
Han Yunus şehrinin merkezini ve kuzeyini de hedef alan çok sayıda saldırı var ve devam ediyor.
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