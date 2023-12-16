CANLI TAKİP | Katil İsrail’den Gazze’de insan kıyımı! Şehit sayısı 18 bin 800’e çıktı! BM’den bölge için kritik uyarı: 10,3 milyar dolar gelir kaybı

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:

00.58 Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı

00.14 DSÖ: Gazze'de sağlık çalışanlarının gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez

15 ARALIK'TA YAŞANANLAR:

22.34 İSRAİL'İN YARALADIĞI VE İLK YARDIMA İZİN VERMEDİĞİ AL JAZEERA KAMERAMANI ÖLDÜ

Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"GÜNDE YAKLAŞIK 3 SAAT UYUYABİLİYORUM"

Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.

Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.

Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.

22.09 BM: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Taraflar, uluslararası insancıl hukuk yükümlülüklerine saygılı olmalı, gazeteciler ve medya çalışanları korunmalıdır.

19.22 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağını, bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağını bildirdi.

BM Kalkınma Programının (UNDP) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, UNDP ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun (ESCWA), İsrail'in Gazze'ye saldırılarının komşu ülkelerin ekonomilerine etkisini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların komşu ülkeleri sosyoekonomik gerilemelerle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Söz konusu saldırılar nedeniyle Mısır, Ürdün, Lübnan'da insani kalkınmanın en az 2 ila 3 yıl gerileyebileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze'deki 2,2 milyon insanı "tehlikeye sokan" insani yardım sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üçüncü ayını tamamlaması halinde Mısır, Lübnan ve Ürdün'de 230 bin kişinin yoksullaşacağı ve bu ülkelerin yaklaşık 10,3 milyar dolar gelir kaybına uğrayacağı ifade edildi.

Gazze'de "derhal insani ateşkes" sağlanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, saldırıların coğrafi kapsamının genişlemesi halinde etkisinin de katlanarak artabileceği uyarısında bulunuldu.

18.55 İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi almak için "sahte paralarla" ilan dağıttı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerinde el ilanları dağıtan İsrail, Hamas'ın elindeki esirler hakkında bilgi verenlere ödül vadetti.

İlanda, "El-Darac ve El-Tuffah sakinleri, Hamas'ın idaresi uzun sürmeyecek. Kendinizi Hamas'ın vereceği zarardan koruyun." ifadelerine yer verildi.