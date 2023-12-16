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Soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırma operasyonu! Türkiye de devrede! Koşulsuz destek veren ülkelere yoğun baskı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Soykırımcı İsrail’i yalnızlaştırma operasyonu! Türkiye de devrede! Koşulsuz destek veren ülkelere yoğun baskı...

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama karşı Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın yer aldığı Temas Grubu Oslo'yu ziyaret ederken, İsrail'i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yapılıyor. İşte detaylar...

İsrail'in katliamlarına karşı en başından itibaren en dik duruşu sergileyen ülke olan Türkiye, Gazze'de akan kanın durması için çabalarını artırarak devam ettiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu, İskandinav ülkeleri ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine dün Oslo'yu ziyaret etti.

HEDEF AB İÇİNDE FİLİSTİN'E DESTEK

Bu kapsamda görüşülen ülkelerin kriz bölgelerine en çok insani yardım sağlayan ülkeler arasında yer almaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk konularında etkin olmaları nedeniyle AB içinde Filistin'i destekleyen ülkelerin sayısını artırmak bakımından önem taşıyor.

BASKI KURULUYOR

Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Finlandiyalı dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileri toplantılarda hazır bulundu.

İSRAİL'E SORGUSUZ DESTEĞE HAYIR

Temas Grubu üyelerinden Filistin Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve İİT Genel Sekreteri ziyarete katıldı. Temas Grubu artık sadece İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına konuşmuyor.

Dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun sahiplendiği bir tutumu muhataplarına iletiyor. İsrail'i sorgusuz biçimde destekleyen ülkelerin tutumlarını değiştirmeleri için baskı yaratıyor.

Temas Grubu son dört haftada Pekin, Moskova, Londra, Paris, Barcelona, New York, Washington DC, Ottawa ve Cenevre'de görüşmelerde bulundu. Temas Grubu'nun görüşmeleri dramı dünya gündeminde tuttu.

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