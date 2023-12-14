AP’nin ikiyüzlü tavrına sert tepki: Bu Ukrayna’da olurken soykırım diyordunuz

"Bu, Ukrayna'da olurken soykırım diyordunuz." diyen Botenga, AB'nin "çifte standardını" eleştirdi.

AB içinde İsrail'e destek verenlere hitaben Botenga, "Ama size cevap vermek istemiyorum çünkü sizinle benim aramda siyasi farklılıklar yok. İnsanlık farkı var basit haliyle." ifadelerini kullandı.