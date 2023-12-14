Katil İsrail’in kan donduran taktiğini Amerikan istihbaratı itiraf etti!

ABD'li bir yetkili CNN'e, ABD'nin İsrail ordusunun aptal bombaları "dalış bombardımanı" adı verilen bir taktikle bağlantılı olarak kullandığına veya bir savaş uçağında dik dalış yaparken bomba attığına inandığını söyledi. Yetkili, bunun bombaların daha hassas olmasını sağladığını belirtti.

Ancak yine de İsrail'in Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgede mümkün olan en hassas silahı kullanması gerektiği hatırlatıldı. ABD'nin son 10 yılda güdümsüz füzeleri kullanmayı aşamalı olarak bıraktığı ifade edildi.