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Katil İsrail’in kan donduran taktiğini Amerikan istihbaratı itiraf etti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Katil İsrail’in kan donduran taktiğini Amerikan istihbaratı itiraf etti!

Siyonist İsrail'in katliam gerçekleştirdiği Gazze'deki sinsi taktiğini Amerikan CNN deşifre etti. ABD istihbarat raporlarına dayandırılan habere göre, İsrail'in Gazze'de kullandığı mühimmatın yarısı güdümsüz yani 'aptal bombalar'… Havadan karaya atılan bu bombaların daha az hassas olduğu ve Gazze gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde siviller ölümlerinin artmasına katkı sağladığı ifade edildi.

İsrail'e dünyanın gözü önünde silah ve mühimmat yığan ABD kendini aklamaya çalışırken kan donduran gerçeği de deşifre etti. CNN'in ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İsrail'in sivil ayrımı yapmaksızın bombardımanını sürdürdüğünü itiraf edildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından derlenen ve 3 kaynak tarafından açıklanan rapora göre, İsrail'in kullandığı 29 bin havadan karaya mühimmatın yaklaşık %45'i güdümsüz füzeden oluşuyor. Geri kalan ise hassas güdümlü mühimmatlardı.

SİVİLLER İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Güdümsüz mühimmatların daha az hassas ve özellikle Gazze gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde siviller için daha büyük bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

BİLE BİLE SİVİL KATLİAMI

İsrail'in bu 'aptal bombaları' kullanma hızının sivil ölümlerine katkıda bulunduğu açıkça itiraf edildi.

KAN DONDURAN DETAY

İsrail'den yapılan bir açıklamada ise açık açık "Kullanılan mühimmatın türünü ele almıyoruz." denildi. İsrail'in sivil kayıpların önüne geçmesi için çabaladığı iddia edilse de uzmanlar, bunun tam aksini söylüyor.

ABD'li bir yetkili CNN'e, ABD'nin İsrail ordusunun aptal bombaları "dalış bombardımanı" adı verilen bir taktikle bağlantılı olarak kullandığına veya bir savaş uçağında dik dalış yaparken bomba attığına inandığını söyledi. Yetkili, bunun bombaların daha hassas olmasını sağladığını belirtti.

Ancak yine de İsrail'in Gazze gibi yoğun nüfuslu bölgede mümkün olan en hassas silahı kullanması gerektiği hatırlatıldı. ABD'nin son 10 yılda güdümsüz füzeleri kullanmayı aşamalı olarak bıraktığı ifade edildi.

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