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Japonya'da maymun çiçeği virüsü "mpox" salgını: İlk ölüm kayıtlara geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2023
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Japonya’da maymun çiçeği virüsü mpox salgını: İlk ölüm kayıtlara geçti

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü "mpox" kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ülkede ilk "mpox" vakasına Temmuz 2022'de rastlandığı, Aralık 2023 başına kadar toplamda 227 vakanın tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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