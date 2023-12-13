Katillerden küstah mesaj! İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen: Uluslararası destek sürse de sürmese de soykırım sürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin, uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, mevcut aşamada ateşkesin "Hamas'a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını" savundu.