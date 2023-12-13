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Katillerden küstah mesaj! İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen: Uluslararası destek sürse de sürmese de soykırım sürecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Katillerden küstah mesaj! İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen: Uluslararası destek sürse de sürmese de soykırım sürecek

2 ayı aşkın bir süredir Gazze’de katliam yapan işgalci İsrail, savaş suçu işleyerek binlerce sivili öldürüyor. İsrail’in insan haklarına aykırı tavrı dünyanın pek çok ülkesinden tepki görüyor. Ancak 7 Ekim’den bu yana koşulsuz destek aldığı ikiyüzlü ABD Başkanı Joe Biden’ın, önceki gün Netanyahu’dan elini çekeceğine ilişkin yaptığı açıklaması da işgalcileri durdurmuyor. İsrail Dışişleri Bakanı tüm bunlara rağmen, soykırıma devam edeceklerini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin, uluslararası destek olsa da olmasa da Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cohen, mevcut aşamada ateşkesin "Hamas'a bir hediye olacağını ve geri dönmesine olanak sağlayacağını" savundu.

"DERSTEK OLSA DA OLMASA DA SOYKIRIMA DEVAM" MESAJI

Açıklamada Cohen'in, "İsrail, uluslararası destek olsa da olmasa da Hamas'a karşı savaşı sürdürecek." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Cohen'in ayrıca, uluslararası topluma, küresel denizcilik hatlarını korumak için "etkili ve agresif" davranma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İsrailli Bakan'ın açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığına" ilişkin sözlerinin ardından geldi.

NETANYAHU DÜNYANIN DESTEĞİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle dün gece Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca İsrail, ABD, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere 10 ülke tarafından reddedilmişti.

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