Fed faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.
İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.
ART ARDA 3 TOPLANTIDA FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ
ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.
Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.
Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.
ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasımda yıllık bazda yüzde 3,1 olarak kaydedilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe ocak çıkartmasına hazır! Yeni Kim Min Jae bulundu: 16 gol, 16 asist...
- Yunanistan vize ücreti ne kadar, kaç TL? Yunanistan 7 günlük vizesiz seyahatlerde adalar arası geçiş olacak mı? İşte son gelişmeler...
- Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler | Birçoğunuz ilk defa göreceksiniz! Kronolojik tam liste...
- Bağırsakta büyüyen bebek olayı şoke etti! Doktorlar gördükleri karşısında dondu! Meğer 5,5 aylık...
- Vakıfbank yazılı sınav sonuçları 2023 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Uzman Yardımcısı, Memur https://semsinav.ankara.edu.tr
- Çalışma saatleri kısalacak mı, ne zaman? Türkiye'deki ortalama işçi, memur çalışma saatleri kaç? Haftalık, esnek çalışma, gece mesaisi...
- TOKİ TUZLA-MALTEPE 5750 konut YOUTUBE CANLI İZLE | 13-14 Aralık 2+1, 3+1 TOKİ konut belirleme kura sonuç listesi belli oldu mu?
- Sosyal Yardım alanlara yeni hesaplamalar çıktı! 2024'te %45 zamla aile destek, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller 13-14-15-16-17 Aralık | Güncel liste Evde Bakım ödemesi 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler?
- A SPOR CANLI YAYIN İZLE! 12 Aralık 2023 A SPOR yayın akışı / canlı yayın linki...
- 2024 TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? toki.gov.tr
- TOKİ açık arttırma satışı "emlakmuzayede.com.tr" | 13-14 Aralık konut, iş yeri satışı açık arttırma saat kaçta? Ankara, Adana, Şanlıurfa, Kocaeli...