Terörün merkezi ABD’den katliama yeni destek! Başkan Joe Biden’dan işgalci İsrail’e tank mermisi satışına onay verdi

DEĞERİ 500 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail'e satmak için ABD Kongresi'nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor. ABD'de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.