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Terörün merkezi ABD’den katliama yeni destek! Başkan Joe Biden’dan işgalci İsrail’e tank mermisi satışına onay verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
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Terörün merkezi ABD’den katliama yeni destek! Başkan Joe Biden’dan işgalci İsrail’e tank mermisi satışına onay verdi

Filistin’de 21. yüzyılın soykırımına imza atan katil İsrail, ikiyüzlü ABD’den aldığı para ve silah desteğiyle masum sivilleri katletmeye devam ediyor. ABD, 7 Ekim’de başlayan savaş için Siyonist İsrail’e İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba vermişti. Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e yaklaşık 14 bin tank mermisinin satışına onay verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 64 gündür devam ederken, ABD İsrail'e silah satışını sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan, Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları raporladı. Savaşın başlamasından bu yana ABD, İsrail'e 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba vermişti.

KATLİAMIN FONLAYICISI YİNE DEVREDE!

Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamına ABD'den skandal bir destek daha geldi. ABD İsrail'e 45 bin mermi desteği vermişti.
Biden yönetimi, ABD Kongresi'nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

MERMİLERİN SATIŞI İÇİN ACİL DURUM YETKİSİ KULLANILDI

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası'ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi.

Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD'nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

DEĞERİ 500 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail'e satmak için ABD Kongresi'nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor. ABD'de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.

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