ABD’nin soykıma kalkan tek eli! BMGK’da skandal karar! Tepki yağdı: Utancın simgesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinden (Çin, Rusya, ABD, Fransa, İngiltere) olan ABD yine şaşırtmadı. Yine insanlık sınavını geçemedi. İngiltere'nin çekimser kaldığı tasarı, ABD tarafından veto edildi. Tek bir üyenin oyu yine bir soykırımın devamına neden oldu. "5 daimi üyenin statüsü değişmedikçe bu düzen de değişmeyecek" tepkileri verildi. ABD'nin vetosuna ise dünyadan tepki yağdı.