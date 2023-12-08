Gazze’de insani yardım sistemi çöküyor! BM Genel Sekreteri Guterres uyardı: Sonuçları çok yıkıcı olur

"DURUM ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Guterres, "Ancak durum artık sürdürülebilir değil." uyarısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımları artırmak için kabul ettiği 2712 sayılı kararı yerine getiremediğini, sahadaki durumun buna engel olduğunu anlattı.

"Artık etkili bir şekilde insani yardım dağıtmaya yönelik koşullar mevcut değil." bilgisini paylaşan Guterres, yoğun bombardımanlar, İsrail'in kısıtlamaları, yakıt ve iletişim alanındaki sorunların BM örgütleri ve ortaklarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını engellediğini söyledi.