Katiller dumura uğradı! İsrailli askeri analist Zeitoun’dan Hamas itirafı: İsrail ordusu silah gücü karşısında şaşkınlık yaşıyor

"İSRAİL ORDUSU HAMAS'IN SİLAH GÜCÜ KARŞISINDA ŞAŞKINLIK YAŞIYOR"

Gazze Şeridi'ndeki direniş güçlerinin elinde yüz binlerce silah olduğunu öne süren askeri analist Zeitoun, şunları kaydetti:

"Ellerinde ana silahları RPG roketleri olmak üzere yüz binlerce silah var. Ayrıca İsrail ordusunun son on yıl içinde Gazze Şeridi'ne düşen Sky Rider insansız hava aracını kopyalayarak ürettikleri saldırı dronları, gelişmiş roketatarlar, patlayıcılı insansız hava araçlarına da sahipler. Hamas savaşçılarının aynı zamanda makineli tüfekleri, kalaşnikof tüfekleri, dragunov keskin nişancı tüfekleri, gelişmiş iletişim cihazları, farklı standart ve boyutlarda patlayıcıları da var."