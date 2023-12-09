Kassam Tugayları 5 işgalci İsrail askerini cehenneme gönderdi! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ağlayarak duyurdu

Ben-Gvir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haftaya İsrail halkı için canlarını feda eden, vatan uğruna savaşta şehit düşen beş kahraman savaşçının daha acı haberiyle başlamak talihsiz ve acı vericidir. Eisenkot ailesinde çifte trajedi.