09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kassam Tugayları 5 işgalci İsrail askerini cehenneme gönderdi! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ağlayarak duyurdu

Kassam Tugayları 5 işgalci İsrail askerini cehenneme gönderdi! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ağlayarak duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2023 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
ABONE OL
Kassam Tugayları 5 işgalci İsrail askerini cehenneme gönderdi! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ağlayarak duyurdu

75 yıl önce Filistin topraklarını işgal eden katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki yoğun abluka ve bombardımanlarıyla binlerce cana kıydı. Geçici ateşkes sonrası saldırılarını katbekat artıran İsrail hastane, okul, ibadethane gibi binaları bombalayarak savaş suçu işliyor. Katil İsrail’in öldürdüğü başta bebekler olmak üzere masumlar için tüm dünya ayağa kalkarken, Kassam Tugayları’nın etkisiz hale getirdiği 5 İsrailli terörist için İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ağladı. Gvir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. İşte tüm detaylar…

Gazze'de nefes alacak bir alan bırakmayana kadar saldırılarına devam edeceklerini söyleyen işgalci İsrail'e Kassam Tugayları ders vermeye devam ediyor.

Son olarak İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten katil İsrail birliklerine düzenlediği roket saldırılarıyla İsrailli teröristleri etkisiz hale getirmişti.

5 TERÖRİSTİ CEHENNEME YOLLADI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de 5 İsrail askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AĞLADI

Itamar Ben-Gvir, İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un çifte trajedi yaşadığını, oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'in de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ben-Gvir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haftaya İsrail halkı için canlarını feda eden, vatan uğruna savaşta şehit düşen beş kahraman savaşçının daha acı haberiyle başlamak talihsiz ve acı vericidir. Eisenkot ailesinde çifte trajedi.

Oğlu Gal Meir'in ancak hafta sonunda düştüğü Bakan Gadi Eisenkot'un yeğeni Çavuş Maor Cohen. Çavuş Yonatan Din Chaim. Binbaşı (res.) Liav Atiya. Binbaşı (sorumlu) Omri Ben Shahar. Çavuş Haim Meir Eden. Ailelere kocaman sarılıyoruz. Tanrı onların kanını korusun.

İÇLERİNDE GENELKURMAY BAŞKANININ YEĞENİ DE VAR

İsrail Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Eisenkot'un ardından yeğeni Çavuş Maor Cohen'in de Gazze'de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gazze'ye saldırılarını yöneten isimlerden biri olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu, Cibaliye'deki bir tünel girişinde bombanın patlaması sonucu etkisiz hale getirilmişti. Gadi Eisenkot, 7 Ekim sonrası kurulan savaş kabinesinin halihazırda üyesi.

Katil İsrail’in işgal haritası! KATİL İSRAİL'İN İŞGAL HARİTASI!
Katillerin askeri sevkiyatı görüntülendi KATİLLERİN ASKERİ SEVKİYATI GÖRÜNTÜLENDİ
Katil İsrail’den başarısız ’rehine’ operasyonu! KATİL İSRAİL'DEN BAŞARISIZ 'REHİNE' OPERASYONU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA