ABD’nin ‘ateşkese veto’ kararına Arap ülkelerinden tepki: Bu karar Sivil endişesi yalanını deşifre ediyor

ULUSLARARASI ÇİFTE STANDART

Açıklamada, bunun, "sefil" uluslararası çifte standardın bir uzantısı olduğu kaydedildi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de BMGK'nin, ABD'nin vetosu nedeniyle söz konusu karar tasarısını geçirememesinin, bir "utanç lekesi" ve İsrail'e kan dökme, yıkım ve tehcire devam etmesi için verilmiş "yeni bir onay" olduğunu belirtti. Iştiyye, "Vetonun kullanılması, sivillerin hayatlarından edişe edildiği yalanını deşifre ediyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Amerikan kanalı PBS'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin kararına muhalif olduklarını ve BMGK'nin kararlı duruş sergilememesinden ötürü de büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"İNSANİ KISTASLARA BÜYÜK HAKARET"

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'un masum sivillerin hayatını hiçe saymasından üzüntü duyduğunu" ve "kullanılan vetonun, insani kıstaslara yönelik bir hakaret olduğunu" kaydetti.