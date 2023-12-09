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ABD'nin ‘ateşkese veto’ kararına Arap ülkelerinden tepki: Bu karar Sivil endişesi yalanını deşifre ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2023
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ABD’nin ‘ateşkese veto’ kararına Arap ülkelerinden tepki: Bu karar Sivil endişesi yalanını deşifre ediyor

7 Ekim’de Gazze’de işgalci İsrail tarafından başlayan yoğun bombardımanlar binlerce masumun canını almaya devam ederken katliamın fonlayıcısı ABD’ye tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bölgede kalıcı ateşkes çağrısı, zulme her gün bomba ve mermi desteği veren ABD tarafından yanıt bulmadı. Arap ülkeleri ile kuruluşları, ABD'nin bu tasarıyı veto etmesini kınadı.

2 aydır Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, ikiyüzlü ABD'nin koşulsuz desteğiyle masumların canına kıyıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden yayın yapan Wall Street Journal gazetesi, Joe Biden yönetiminde olan ABD'nin İsrail'e her gün gönderdiği mermi ve bomba raporunu çıkardı.

İKİYÜZLÜ ABD'DEN KATLİAM DESTEĞİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Wall Street Journal gazetesi, Joe biden yönetiminin İsrail'e gönderdiği silahları yazmış çıkan raporda 100'ü blu-109 sığınak imha bombası olmak üzere yaklaşık 15 bin bomba olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'DEN GAZZE ATEŞKESİNE VETO

Gazze katliamının fonlayıcısı ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

ARAP ÜLKELERİNDEN VETO KARARINA SERT TEPKİ

Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısının dün BMGK'deki oylamasında ABD'nin vetosuna takılmasına pek çok ülkeden tepki gelmeye devam ediyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin vetosu sebebiyle BMGK'nin, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ikinci defa ateşkes talep eden karar tasarısını kabul etmekte başarısız olduğu aktarıldı.

ULUSLARARASI ÇİFTE STANDART

Açıklamada, bunun, "sefil" uluslararası çifte standardın bir uzantısı olduğu kaydedildi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de BMGK'nin, ABD'nin vetosu nedeniyle söz konusu karar tasarısını geçirememesinin, bir "utanç lekesi" ve İsrail'e kan dökme, yıkım ve tehcire devam etmesi için verilmiş "yeni bir onay" olduğunu belirtti. Iştiyye, "Vetonun kullanılması, sivillerin hayatlarından edişe edildiği yalanını deşifre ediyor." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Amerikan kanalı PBS'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin kararına muhalif olduklarını ve BMGK'nin kararlı duruş sergilememesinden ötürü de büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"İNSANİ KISTASLARA BÜYÜK HAKARET"

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ise X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Washington'un masum sivillerin hayatını hiçe saymasından üzüntü duyduğunu" ve "kullanılan vetonun, insani kıstaslara yönelik bir hakaret olduğunu" kaydetti.

ABD BU KATLİAMA ORTAK

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ise yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik kararı oylamada başarısız olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

Taha, bu başarısızlığın, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırıları nedeniyle kötüleşen insani duruma son verilmesi konusunda oynadığı rolü olumsuz etkileyeceğini savundu.

BMGK'nin bu kritik aşamada sorumluluk almamasının, İsrail'e saldırılara devam etmesi için fırsat vereceği uyarısında bulunan Taha, karar tasarısını destekleyen ülkelerin tutumunu övdü ve ateşkesin sağlanması için çaba sarf etmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk de yaptığı açıklamada, ABD'nin, Gazze'de ateşkese varılmasını engelleyerek, "İsrail'in Filistin halkının kanını dökmesine doğrudan ortak olduğunu" belirtti.

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