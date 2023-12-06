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İzzeddin el-Kassam Tugayları işgalcilerin inlerine girdi! O anlar böyle paylaşıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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İzzeddin el-Kassam Tugayları işgalcilerin inlerine girdi! O anlar böyle paylaşıldı

Hamas, Gazze Şeridi’nde konuşlanan işgalci İsrail’i, ininde bastı. İsrail çadırlarının içine kadar sızan İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalcilerin saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetlerine ilişkin anları paylaştı. İşte habere dair tüm detaylar…

Soykırımcı İsrail insani aranın sona erdirilmesinin ardından soykırıma devam ediyor.

HAMAS, İŞGALCİLERİN İNİNE GİRDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 60'ıncı günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.

Gazze Şeridi'nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.

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