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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede "aktif" rol oynadığını belirtti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede aktif rol oynadığını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonunda "oldukça aktif" rol oynadığını ifade etti. McCary konuşmasında, "Türk ortaklarımızla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşansa da Türkiye hükümetiyle terörle mücadele işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun politik danışmanlar düzeyindeki yıllık toplantısında bir konuşma yaptı.

"TÜRKİYE İLE TERÖRLE MÜCADELE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Ankara'nın küresel koalisyonun önemli bir üyesi olarak "oldukça aktif" rol üstlendiğinin altını çizen McCary, "Türk ortaklarımızla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşansa da Türkiye hükümetiyle terörle mücadele işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin, DEAŞ ile mücadele kapsamında Afrika gibi diğer bölgelerde de diyalog halinde olduğunu belirten McCary, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika ülkelerindeki gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

ABD tarafından 2014'te kurulan ve 86 üye ülke ile kurumdan oluşan DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak ve Suriye'deki bölgelerin kontrolünü DEAŞ'ın elinden almakta görev üstlendi.

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