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Katil İsrail Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürüyor! Siyonist İsrail'in 75 yıllık etnik temizlik planı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2023
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Katil İsrail Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk öldürüyor! Siyonist İsrail’in 75 yıllık etnik temizlik planı

7 günlük ateşkesin ardından katil İsrail, Gazze'ye bombardımanı yoğunlaştırdı. Terör ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü. 7 Ekim'den bu yana şehit edilenlerin sayısı, 7 bin 112'si çocuk olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. ABD'li insan hakları avukatı Elborno, "Bu bir soykırım" dedi.

Gazze'de 6 günlük ateşkesi bozan Siyonist İsrail rejimi, yerlerinden edilenlerin sıkıştığı bölgelerde katliamlarının dozunu artırıyor.

İsrail ordusu, Gazze saldırılarının 60'ıncı gününde, güneydeki Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef alarak 50 Filistinliyi katletti.

7 Ekim'den bu yana şehit edilenlerin sayısı, 7 bin 112'si çocuk olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 43 bin 600'e ulaştı.

Ateşkesin bittiği cuma gününden bu yana Gazze'deki ağır bombardımanda ölen Filistinli sayısı da 1300'e yaklaştı.

Filistin asıllı ABD'li insan hakları avukatı ve aktivist Lara Elborno, "İsrail'in vahşetini ve yıkımını, gidecek güvenli yeri olmayan ailelerin sığındığı güneye yoğunlaştırmasından korkuyorum. Bu olursa son 6 haftada gördüğümüz vahşetten çok daha fazlası yaşanacak. Bu soykırım, tüm Filistin'i etnik olarak temizlemek için 75 yıldır sürdürülen kampanyanın, Filistin halkına uygulanan sömürgeci tahakkümün en son boyutu. Bu suçun ötesinde, Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi uyarınca uluslararası hukuka göre soykırımdır" dedi.

TANK VE KESKİN NİŞANCILARLA HASTANE KUŞATMASI

Siyonist İsrail rejimi, Gazze'de hastane katliamlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığı ve hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

18 Ekim'de Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500 sivili katleden, 18 Kasım'da 'Vururuz' tehdidiyle Şifa Hastanesi'ni boşalttırarak tüm sağlık hizmetlerini durduran, 20 Kasım'da Endonezya Hastanesi'ni çalışamaz hale getiren İsrail bu kez 7 bin kişinin sığındığı Kemal Advan Hastanesi'ni hedefine koydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, "İşgalciler Kemal Advan Hastanesi'ni, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı. Hastane çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı var. Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi krizi ağırlaştırdı" dedi.

'İNSANLIĞA BU KADAR BARİZ SAYGISIZLIĞA DUR DENİLMELİ'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths "İnsanlığa yönelik bu kadar bariz bir saygısızlığa son verilmeli. Çatışmalar durmalı" dedi.

GAZZE'DE HER 10 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Josh Paul: Rusya'yı insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirdiğimizde ikiyüzlü gibi görünüyoruz, çünkü bunu İsrail'e karşı yapamıyoruz.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese: Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" gösterilmeli.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric: Uluslararası toplum ahlaki bir başarısızlıkla karşı karşıya.

ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders: ABD'nin İsrail'e 10.1 milyar dolarlık yardım göndermesi daha da ahlaksızlık.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Filistin temsilcisi Richard Peeperkorn: Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum.

KATLİAM ORDUSUNUN SINIRDA HATIRA POZU

Gazze'ye kara operaysonunu genişleten İsrail askerleri sınırda gülerek katliam hatırası için toplu poz verdi.

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