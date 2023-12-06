Katil İsrail Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk öldürüyor! Siyonist İsrail’in 75 yıllık etnik temizlik planı

18 Ekim'de Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500 sivili katleden, 18 Kasım'da 'Vururuz' tehdidiyle Şifa Hastanesi'ni boşalttırarak tüm sağlık hizmetlerini durduran, 20 Kasım'da Endonezya Hastanesi'ni çalışamaz hale getiren İsrail bu kez 7 bin kişinin sığındığı Kemal Advan Hastanesi'ni hedefine koydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, "İşgalciler Kemal Advan Hastanesi'ni, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı. Hastane çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı var. Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi krizi ağırlaştırdı" dedi.