Yasaklara rağmen AB Gazze için tek ses: Fransa’da ve İspanya’da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi! Katil İsrail sesleri…

Birleşik Sol ve Podemos gibi İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar İttifakı'nda bulunan bazı siyasi partiler ile işçi sendikaları da gösteriye destek verdi.

Başbakan Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'deki saldırıların, sivil ölümlerin uluslararası insan haklarını çiğnediğine ilişkin açıklamalarından sonra İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunan göstericiler, İspanya hükümetinin "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini istedi.

Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde son bulan yürüyüşün ardından okunan manifestoda, uluslararası topluma "Gazze'deki saldırıların, Filistinlilere kaşı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için eyleme geçmesi" çağrısı yapıldı.