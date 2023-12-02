Yasaklara rağmen AB Gazze için tek ses: Fransa’da ve İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi! Katil İsrail sesleri…
1948 yılından Filistin topraklarında kurulan Siyonizm örgüt İsrail, Batı ve ABD hegemonyasında yıllardır sivil halka kan kusturuyor. Her yıl sistematik bir şekilde Filistinlilere saldırı düzenleyen işgalciler 2023 yılının bitimine yakın 7 Ekim tarihinden itibaren aralıksız abluka ve bombardımanlarını sürdürüyor. Geçici insani aranın ardından saldırıların şiddetini artıran katillere ‘dur’ demek için dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce, binlerce insan Filistin için tek ses olmaya devam ediyor. Özgürlükler ülkesi olarak yıllardır insanlığa empoze edilmeye çalışılan Batı’da önceki gün Filistin için yürümenin ‘yasak’ olduğu duyurulmuştu. Bugünse bu yasağa rağmen Fransa’nın başkenti Paris’te ve İspanya’nın başkenti Madrid’de soykırımcılara karşı düzenlenen gösteriler dünyada yine ses getirdi. Avrupa sokakları ‘Katil İsrail’ sesleriyle bir kez daha yankılandı. İspanyollar gösterilerinde, "Boykot İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganlarına da yer verdi. İşte habere dair tüm detaylar…
FRANSA'DA 'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' YÜRÜŞÜNE YASAK GELMİŞTİ
Özgürlükler ülkesi Fransa, 'Filistin'e özgürlük' gösterilerini yasakladığına ilişkin yaptığı açıklamasında "Kamu düzenini bozuyor" gerekçesini sunmuştu. Ancak Fransızlar bu yasağa rağmen Filistin için tek ses olmaya devam ediyor. Fransa'da yüzlerce vatandaş başkent Paris sokaklarında Filistin bayraklarını dalgalandırıyor.
YÜZLERCE KİŞİ 'KATİL İSRAİL' DİYE BAĞIRDI
Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi İspanya'nın büyük kentleri başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, İspanya ve Avrupa hükümetlerine "Ateşkes için İsrail'e baskı yapın, soykırımı durdurun" çağrısı yinelendi.
Başkent Madrid'de Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Boykot İsrail", "Katil İsrail", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Netanyahu hapise" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Birleşik Sol ve Podemos gibi İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan Sumar İttifakı'nda bulunan bazı siyasi partiler ile işçi sendikaları da gösteriye destek verdi.
Başbakan Pedro Sanchez'in, İsrail'in Gazze'deki saldırıların, sivil ölümlerin uluslararası insan haklarını çiğnediğine ilişkin açıklamalarından sonra İsrail'in Madrid Büyükelçisini geri çağırmasıyla başlayan iki ülke arasındaki diplomatik krize atıfta bulunan göstericiler, İspanya hükümetinin "kalıcı ateşkes" sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesini istedi.
Madrid'deki Dışişleri Bakanlığı binası önünde son bulan yürüyüşün ardından okunan manifestoda, uluslararası topluma "Gazze'deki saldırıların, Filistinlilere kaşı ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için eyleme geçmesi" çağrısı yapıldı.
SANCHEZ'İN FİLİSTİN ÇIKIŞI
İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz günlerde Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SANCHEZ'E TELEFON
Söz konusu çıkış sonrası Başkan Erdoğan, Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.
Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
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