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Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Filipinler’in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri... Filipinler'in doğusundaki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

EMSC, depremin 63 km (39 mil) derinlikte olduğunu ekledi. ABD tsunami uyarı sistemi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

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