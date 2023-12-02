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Eski UCM Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo: İsrail'in Gazze'de yaptıkları açık soykırım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2023
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Eski UCM Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo: İsrail’in Gazze’de yaptıkları açık soykırım

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail'in Gazze'yi işgaline yönelik "Yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada." ifadesini kullandı.

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