Fransa’da özgürlüğün önüne set çekildi! ‘Gazze için barış’ gösterisine “Kamu düzenini bozuyor” gerekçesi
İşgalci İsrail’in Gazze’de günlerdir yaptığı soykırım, ABD ve Batı ülkelerinin koşulsuz desteğiyle daha da şiddetli hale geldi. Avrupa’nın Siyonizm’den yana olan yöneticilerine nazaran yüzlerce vatandaş meydanlarda Filistin bayraklarıyla “Gazze’ye özgürlük”, “Gazze’ye barış” sloganları atıyor. Ancak sözde özgürlükler ve medeniyetler ülkesi olan Fransa’da ‘barış ve özgürlük’ isteklerinin önüne geçildi. Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye, "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasak getirdi.
Alpes-Maritimes Valiliği, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nice'te yarın Gazze'de barış sağlanması amacıyla 06 Topluluğu'nun organizatörlüğünde yapılması beklenen gösteriyi yasakladığını duyurdu.
PİŞKİN AÇIKLAMA: KAMU DÜZENİNİ BOZUYOR
7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.
Açıklamada, Nice'de 26 Kasım'da Gazze'de barış sağlanması talebiyle düzenlenen gösteride "İsrail sömürgeci, terörist, suçlu ve apartheid rejimi" ve "Soykırımı durdurun, ırkçı İsrail devletini boykot edin" yazılı afişlerin bir heykele yapıştırıldığı belirtildi.
06 Topluluğu, yarın, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle Nice'te gösteri düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.
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