Fransa’da özgürlüğün önüne set çekildi! ‘Gazze için barış’ gösterisine “Kamu düzenini bozuyor” gerekçesi

PİŞKİN AÇIKLAMA: KAMU DÜZENİNİ BOZUYOR

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.