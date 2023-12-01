ABD’den teröre milyar dolarlık yardım ve yataklık! Gazze saldırılarının devamlılığı için İsrail’e en büyük askeri desteği veriyor

200 HEDEF VURULDU AÇIKLAMASI

Katliam ordusu, "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 200'den fazla yere saldırı düzenlediğini açıkladı. Sabahtan beri şehit sayısının yükseldiği Gazze'den yine yürek burkan fotoğraflar gelmeye başladı.

ABD, Gazze'deki katliamlarını "insani aranın" ardından yeniden başlatan İsrail'e savaşını finanse edebilmesi için tarihinin en büyük askeri yardım paketini hazırlıyor.

Kuruluşundan bu yana Filistin topraklarını adım adım işgal eden ve bu süreçte yüz binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'in askeri harcamalarının büyük bir kısmı Tel Aviv'e 1948'den bu yana toplam 130 milyar dolar askeri destek sağlayan ABD tarafından karşılanıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan Gazze'ye saldırılarında yalnızca yaklaşık 50 günlük sürede çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuğun öldürüldüğünü, böylece günde 115 çocuğun hayattan koparıldığına dikkati çekti.

Gazze'ye saldırılarında 40 bin ton patlayıcı kullanan İsrail'in boşalan cephanelerini tonlarca silah ve askeri ekipman yüklü uçaklar ve gemilerle yaptığı sevkiyatlarla dolduran ABD, Tel Aviv'i desteklemek için bölgeye de ek askeri kuvvetler gönderdi.

Saldırılarını "insani ara" sonrasında da sürdüreceğini duyuran İsrail, Gazze'deki katliama devam etmek için Biden yönetiminin ayırdığı milyarlarca dolarlık kaynağı bekliyor.

Gazze'yi yerle bir etmek için 50 milyar dolardan fazla para harcamayı göze alan İsrail yönetiminin bütçesinin üçte birini ABD daha ilk günlerde sağlamış olacak.