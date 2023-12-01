Gazeteciler işgalci İsrail’i protesto etti: İsrail, gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz

Bu kural tanımaz, arlanmaz ve alçak zihniyet için ne söylesek yetersiz, az kalacak. Ancak bütün gözlerin görmez, kulakların duymaz olduğu bu dönemde İsrail'in yapmış olduğu katliamlara karşı asla kayıtsız kalmayacağız. Bizler kör ve sağır olmadığımızı, barış ve insanlıktan, hak ve hukuktan yana olduğumuzu burada bir kez daha haykırıyor, İsrail'in yapmış olduğu katliamları bir daha olmamak üzere sonlandırmaya çağırıyoruz. İsrail'in katliamlarına maruz kalıp hayatlarını kaybeden masumlara, basın mensuplarına rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu katliamın, kıyımın bir an evvel sonlandırılmasını bütün kalbimizle diliyoruz" şeklinde konuştu.

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