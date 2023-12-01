GKRY "Chevron ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarmak için anlaştı" iddiası

Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.