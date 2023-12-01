GKRY "Chevron ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarmak için anlaştı" iddiası
DÜNYA AA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.
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