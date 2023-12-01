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GKRY "Chevron ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarmak için anlaştı" iddiası

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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GKRY Chevron ile Doğu Akdeniz’de doğal gaz çıkarmak için anlaştı iddiası

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen GKRY yetkilisi, GKRY ile Chevron'un Aphrodite sahasından doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığını söyledi.

Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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