Bebek katili Netanyahu’dan yine katliam açıklaması! Siyonist İsrail Gazze’de daha fazla kan dökeceğini dünyaya duyurdu

'ŞABAT ŞALOM' MESAJI

Nazi bitmesi Netanyahu'nun mesajının sonuna eklediği 'Şabat Şalom' ifadesiyle Yahudi halkına 'siz dinlenin' mesajı verdi

'ŞABAT ŞALOM' NE DEMEK?

Şabat Şalom: Tevrat'ın Yahudi halkına o gün hiçbir iş yapmamalarını, ancak daha çok dinlenmesini emretmesidir.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze'ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.