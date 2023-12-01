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Bebek katili Netanyahu’dan yine katliam açıklaması! Siyonist İsrail Gazze’de daha fazla kan dökeceğini dünyaya duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2023
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Bebek katili Netanyahu’dan yine katliam açıklaması! Siyonist İsrail Gazze’de daha fazla kan dökeceğini dünyaya duyurdu

İşgalci İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki yoğun bombardımanları nedeniyle bölgede nefes alacak bir alan bile bırakmadı. Geçici ateşkes sırasında da kışkırtıcı saldırılarına devam eden işgalciler insani aranın ardından bombardımanlarına ivme kazandırdı. Gazze’yi yerli halkın elinden almaya çalışan soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir taraftan algı çalışmalarını yürütürken bir taraftan da Gazze’nin her yerine tüm güçleriyle saldıracaklarını belirten bir paylaşım yaptı. İşte habere dair tüm detaylar…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "tüm güçleriyle" abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun "insani ara"nın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yaptı.

AMACI GAZZE'Yİ VE HAMAS'I TAMAMEN YOK ETMEK

İsrail güçlerinin "Gazze'de ilerlediğini" aktaran Netanyahu, "Hamas'ın yok edilmesi, Gazze'deki esirlerin tamamının serbest bırakılması" başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşıncaya kadar "tüm güçleriyle" saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

Katil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tüm hedeflerimize ulaşana kadar tüm gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz: kaçırılanların tamamının geri dönüşü, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit olmayacağına dair söz.
Şabat Şalom.

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İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze'ye saldırılara başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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