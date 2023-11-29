Katil İsrail "insani ara" tanımıyor! 3 hastane ve mülteci kampına kuşatma! Rehine takası sonrası ambulansta gözaltı...

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.