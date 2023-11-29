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Katil İsrail "insani ara" tanımıyor! 3 hastane ve mülteci kampına kuşatma! Rehine takası sonrası ambulansta gözaltı...

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Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Katil İsrail insani ara tanımıyor! 3 hastane ve mülteci kampına kuşatma! Rehine takası sonrası ambulansta gözaltı...

Katil İsrail "insani ara" verilmesine rağmen saldırılarına devam ederken Cenin şehrine baskın düzenledi. Yapılan saldırıda Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşatılırken hastane girişinde yaralı halde olan bir Filistinli ambulansın içinde gözaltına alındı. İşte 29 Kasım günü bölgede dakika dakika yaşananlar...

Katil İsrail ile Hamas arasındaki savaia 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya girerken Katar tarafından yapılan açıklamada "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurulmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İşte 29 Kasım günü bölgede dakika dakika yaşananlar...

"TÜM REHİNELERİ BIRAKMAYA HAZIRIZ"

04.20 İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, esirler konusunda iki taraftan da "herkese karşılık herkesin serbest bırakılması" denklemini kabul edebileceklerini belirterek, "İsrail, tüm esirlerimizi serbest bırakmaya hazırsa biz de hazırız." dedi.

MÜLTECİ KAMPI VE 3 HASTANE KUŞATILDI

02.44 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrine baskın düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı ile 3 hastaneyi kuşattığı ve Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun, buldozerler eşliğinde Cenin kentine çeşitli yönlerden girerek birçok mahalleye baskın düzenlediği, keskin nişancılarını yüksek binanın çatılarına konuşlandırdığı ve Cenin Mülteci Kampı'nı her taraftan kuşatma altına aldığı kaydedildi.

YARALI FİLİSTİNLİYE AMBULANSTA GÖZALTI

00.48 İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Cenin kentindeki devlet hastanesinin girişinde yaralı Filistinliyi ambulansın içinde gözaltına aldığı bildirildi.

5.TAKAS GERÇEKLEŞTİ

23.25 İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esir serbest bırakıldı. İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 30 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İşgalci İsrail ile Hamas arasında 5. rehine takası! İŞGALCİ İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA 5. REHİNE TAKASI!

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