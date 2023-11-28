Miçotakis’e İngiltere’de soğuk duş! Rishi Sunak görüşmeye saatler kala iptal etti: Atina-Londra hattında ipler gerildi

ANA MUHALEFET LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.

PROGRAMLARI DUYURULMUŞTU

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.