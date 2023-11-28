Miçotakis'e İngiltere'de soğuk duş! Rishi Sunak görüşmeye saatler kala iptal etti: Atina-Londra hattında ipler gerildi
İngiltere'ye giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yapacağı görüşme iptal olunca büyük bir şok yaşadı. Karara tepki gösteren Miçotakis, "İngiliz mevkidaşımla gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Miçotakis karara tepki gösterirken dün akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü.
MİÇOTAKİS TEPKİ GÖSTERDİ
Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullandı. Yunanistan ve İngiltere'nin tarihi dostluk bağına sahip olduğunu belirten Miçotakis, iki ülke ilişkilerinin çerçevesinin de son derece geniş olduğunu dile getirdi.
Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulundu.
ANA MUHALEFET LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Miçotakis bu akşam İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüştü. Yunanistan-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Avrupa güvenliği, göç meselesi, iklim krizi, Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konular da değerlendirildi.
PROGRAMLARI DUYURULMUŞTU
Yunanistan Başbakanlık Ofisinden cumartesi yapılan açıklamada, İngiltere'ye üç günlük ziyarette bulunacak Miçotakis'in salı yerel saatle 12.45'te Sunak ile görüşeceği duyurulmuştu.
ELGİN MERMERLERİ MESELESİ NEDİR?
Atina Akropol'ünün bir parçası olan Elgin Mermerleri, Londra'da Britanya Müzesi'nde yer alıyor. 1800'lü yılların başında İstanbul'da büyükelçilik yapan Lord Elgin, heykel ve kabartmalarını incelemek ve rölövelerini çıkartmak üzere izin alarak mermerleri İngiltere'ye götürmüştü. Atina, uzun yıllardır mermerlerin iadesini istiyor.
Öte yandan Rishi Sunak'ın Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesi, İngiliz basınında genişçe yer buldu.
"SUNAK YUNANİSTAN BAŞBAKANINI KÜÇÜMSEDİ"
İngiltere merkezli Financial Times gelişmeyi, "Rishi Sunak, Elgin Mermerleri konusundaki anlaşmazlıkta Yunanistan Başbakanı'nı küçümsedi" başlığıyla okurlarına servis etti.
"PARTHENON'DA KAVGA"
İngiliz The Guardian, "Parthenon'da kavga: Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı ile görüşmeyi iptal etti" haberiyle Atina - Londra hattındaki krizde dikkat çekti.
Sky News ise, Rishi Sunak'ın Miçotakis ile olan görüşmesini iptal etmesi sonrası, İngiltere'nin Elgin Mermerleri'nin geri dönüşünü yasal olarak engellemek için kolları sıvadığını yazdı.
İlgili haberde, "Yunan Başbakanı Sunak toplantısının 'iptal edilmesinden' şikayet ederken İngiltere yetkilileri Elgin Marbles'ın geri dönüşünü yasal olarak engellemeyi düşünüyor" ifadelerine yer verildi.
Yunanistan basını, Elgin Mermerleri krizi sonrası Miçotakis'le olan görüşmesini iptal eden Sunak'ı 'ahlaksız' olarak tanımladı.
YUNAN BASINI: AHLAKSIZ, KÜSTAH SUNAK
Yunanistan merkezli Proto Thema, "Ve Sunak'ın olaydan sonra yeni bir ahlaksızlığı: Başbakan yardımcısıyla görüşme teklif etti, Miçotakis reddetti" başlıklı haberler gelişmeyi duyurdu.
Mononews, Sunak'ı 'küstah' olarak tanımladı.
İlgili haberde, "Rishi Sunak'ın Miçotakis ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etme küstahlığı, Yunanistan Başbakanı'nın Parthenon Heykelleri'nin Yunanistan'a iadesi konusunda ifade ettiği kalıcı Yunan tutumları nedeniyle Britanya içinde bile tepkilere neden oldu" ifadeleri yer aldı.
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