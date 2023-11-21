İşgalci İsrail Batı’dan ilk darbesini yedi: Dünya gözünü açtı! Anketler her şeyi gözler önüne serdi | Siyonizm’in sonu geliyor
Soykırım İsrail’in Hamas ile olan savaşı dünyanın da kabul gördüğü Gazze soykırımına dönüştü. Bir ayı aşkın çoluk çocuk demeden binlerce masumun canına kıyan işgalcilere tepkiler büyüyor. Özellikle ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerdeki vatandaşlar Filistin için sokaklara akın ediyor. Siyonizm’i protesto gösterileri günden güne artıyor. Öte yandan kasım ayında ABD’de yapılan bir ankette Batı’nın soykırımcı İsrail’e karşı değerlendirmesini gözler önüne serdi. İşte o anketin sonuçları…
Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve Batı Şeria'da yaptığı katliamlarla dünyaya gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Batılı ülkelerin desteğini arkasına alan İsrail, bir yandan mağduru oynayarak bir yandan da Filistinlilere ölüm yağdırırken ABD ve Avrupa'da halklar ise yönetimlerinden farklı bir tutum sergilemeye başladı.
BATI'DA FİLİSTİN ALGISI DEĞİŞİYOR
İngiliz Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerde kamuoyunun "evriminin öngörülebilir olmaktan çok uzak ve doğrudan olduğunu" belirtirken ABD'den Avrupa'ya ulusal siyasette dalga dalga yayılan kritik değişimler meydana geldiğine dikkat çekiyor.
7 EKİM'DEN BU YANA BÜYÜK DEĞİŞİM
Filistin sorununun yıllardır süregelen bir çatışma alanı olduğunu belirten Financial Times, 7 Ekim'den önceki aylarda Batı Avrupa'nın büyük bir kısmında bu soruna yönelik yaygın tepkinin kayıtsızlık olduğunu hatırlattı.
Almanların dörtte üçünden fazlasının Filistin'de yaşananları önemsemediğini hatırlatan Financial Times, ABD'de bundan henüz birkaç ay önce, mayıs ayında ankete katılanların yüzde 55'inin konu hakkında belirli bir taraflarının olmadığını belirtti.
Financial Times'ın belirttiğine göre, İngiltere'de 2 bin 37, Fransa'da bin 4, Almanya'da 2 bin 54, Danimarka'da bin 22, İsveç'te bin 8, İspanya'da bin 9, İtalya'da bin 18 ve ABD'de bin yetişkinden toplanan verilere göre ABD halkı İsrail'e en güçlü desteği verirken Filistin'e karşı en çok sempati duyan Avrupa ülkelerinden biri ise İspanya'ydı.
DEMOKRATLAR FİLİSTİN LEHİNE DÖNÜŞÜYOR
Tüm bu bilgilerin yanı sıra Financial Times, bir başka noktaya dikkat çekiyor: ABD'de 7 Ekim'den önce dahi demokratlar arasında Filistin yanlısı bir eğilim vardı. ABD vatandaşları işgalci İsrail'e karşı daha sempatik olmaya devam etseler de mart ayında anketlerde ilk kez İsrail, Filistin'e karşı bir puan kaybetti.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde uyguladığı soykırım ise durumu daha da değiştirmeye başladı. ABD'de düzenlenen anketler, nesiller ve siyasi görüş farklılıklarına göre Filistin konusundaki siyasi farklılıkları ortaya çıkardı.
ABD'de Demokratlar arasında artış gösteren Filistin sempatisi hala geçerliğini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'a oy verenlerin yaklaşık yüzde 25'i İsrail yanlısı olarak tanımlanırken Filistinlileri destekleyenler ise yüzde 20'den fazla değil. Öte yandan eski Başkan Donald Trump'ın seçmenlerinin yüzde 76'sı ise İsrail yanlısı.
BIDEN İLE TRUMP'IN FİLİSTİN MÜCADELESİ
Financial Times, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı zorlu bir seçim kampanyasına girerken partisi içinde ise Orta Doğu konusunda bir çatlakla mücadele içinde olduğunu belirtiyor.
GENÇLER FİLİSTİN'İN YANINDA
ABD'de Filistin sempatisi konusunda bir diğer faktör ise yaş olarak belirtiliyor. Financial Times, Amerikalı gençler arasında Filistinlilere İsrail'e göre daha açık destek olduğunu belirtiyor. 65 yaşın üzerindeki ABD'lilerde ise İsrail'e yönelik destek Filistin'e desteğin 10 katından daha fazla.
Tüm bu sonuçların yanı sıra İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların ardından ise Filistin hakkındaki görüşlerde büyük değişiklik meydana geldi.
ANKETLERDE SOYKIRIM DÖNÜŞÜMÜ
Kasım ayının ortasında düzenlenen bir Ipos anketi, Amerikalıların çoğunun ABD'nin tarafsız bir arabulucu olarak hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya çıkardı. Anketin katılımcılarının çoğu İsrail'in Hamas'ın düzenlediği bir "terör saldırısına cevaben herhangi bir ülkenin verdiği tepkiyi verdiğini" düşünürken ankete katılan her üç ABD vatandaşından ikisi ise İsrail'in ateşkes ilan etmesi ve rehinelerin geri dönüşü için pazarlık yapması gerektiğini belirtiyor.
İsrail'in iki aydır devam ettiği katliamlar sırasında düzenlenen ankette ABD'lilerin "İsrail'in son saldırılara tepkisinin aşırı olup olmadığı" konusunda eşit şekilde ikiye ayrıldığı görüldü. Yani katılımcıların yüzde 50'si İsrail'in Aksa Tufanı Operasyonu'na karşı tepkisinin aşırı olduğunu düşünürken diğer yarısı ise bu fikre katılmıyor. Öte yandan Demokratlar yüzde 62'lik oran ile İsrail'in saldırılarının aşırı olduğunu düşünürken Cumhuriyetçilerde ise bu oran sadece yüzde 30'da kaldı.
Daha genç yaştaki ve daha sol görüşlü Demokratlar ise Başkan Biden'ı Filistin'de sivil kayıpları önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyleyerek eleştirdiler.
İNGİLTERE'DE FİLİSTİN ALGISI
İngiltere de Filistin konusunda siyasi görüşler ve yaş grupları açısından ABD ile benzer kalıplara sahip olmasına rağmen nesiller arasındaki fark ise daha az belirgin olarak kaydedildi.
12-24 yaş aralığındaki İngiltere vatandaşlarında Filistinlilere sempati duyma oranı 65 yaş üstü kişilere göre üç kat daha fazla iken her iki grupta da İsrail'i de Filistin'i de destekleyen veya kararsız olanların sayısı yaklaşık olarak aynı.
İngiltere'de siyasi partiler göz önünde bulundurulduğunda ise İşçi Partisi seçmenlerinin yüzde 31'lik bir oran ile Filistin'i destekleme eğiliminde olduğu, Muhafazakar seçmenin ise yüzde 34 oranı ile İsrail'e daha fazla sempati duyduğu ortaya çıktı. Öte yandan seçmenin önemli bir kısmının ise her iki tarafa da eşit derecede sempati duyduğu belirtiliyor.
"SAVAŞ İLERLEDİKÇE DAHA ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"
Financial Times ise "Savaş ilerledikçe çok şey değişebilir. Ancak şimdiden özellikle de ABD'de kamuoyu önümüzdeki yıllarda Orta Doğu ve ötesinde siyaseti şekillendirebilecek şekilde hareket etmeye başladı." İfadelerini kullanarak Batı'da Filistin algısının nasıl değiştiğine dikkat çekti.
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