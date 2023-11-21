İşgalci İsrail Batı’dan ilk darbesini yedi: Dünya gözünü açtı! Anketler her şeyi gözler önüne serdi | Siyonizm’in sonu geliyor

DEMOKRATLAR FİLİSTİN LEHİNE DÖNÜŞÜYOR

Tüm bu bilgilerin yanı sıra Financial Times, bir başka noktaya dikkat çekiyor: ABD'de 7 Ekim'den önce dahi demokratlar arasında Filistin yanlısı bir eğilim vardı. ABD vatandaşları işgalci İsrail'e karşı daha sempatik olmaya devam etseler de mart ayında anketlerde ilk kez İsrail, Filistin'e karşı bir puan kaybetti.

7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'in Gazze'de dünyanın gözü önünde uyguladığı soykırım ise durumu daha da değiştirmeye başladı. ABD'de düzenlenen anketler, nesiller ve siyasi görüş farklılıklarına göre Filistin konusundaki siyasi farklılıkları ortaya çıkardı.

ABD'de Demokratlar arasında artış gösteren Filistin sempatisi hala geçerliğini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'a oy verenlerin yaklaşık yüzde 25'i İsrail yanlısı olarak tanımlanırken Filistinlileri destekleyenler ise yüzde 20'den fazla değil. Öte yandan eski Başkan Donald Trump'ın seçmenlerinin yüzde 76'sı ise İsrail yanlısı.

BIDEN İLE TRUMP'IN FİLİSTİN MÜCADELESİ

Financial Times, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı zorlu bir seçim kampanyasına girerken partisi içinde ise Orta Doğu konusunda bir çatlakla mücadele içinde olduğunu belirtiyor.