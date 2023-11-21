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Katil İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz'in yalanlarına tahammül edemedi yayından kovdu! Fransız sunucuya tehdit savuran soykırımcı dersini aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Katil İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz’in yalanlarına tahammül edemedi yayından kovdu! Fransız sunucuya tehdit savuran soykırımcı dersini aldı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil soykırımı bitmek bilmezken, dünyanın her noktasından katillere sert tepkiler de gelmeye devam ediyor. Fransız bir televizyon kanalına konuk olan katil İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz yayın sırasında "Hamas'ın sivilleri öldürdüğünü" söylemesinin ardından spikerin cevabı karşısında zor anlar yaşadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen katil sözcüsü soruları geçiştirerek, zor durumda olduğunu anlayınca spikere tehditler savurdu. Soykırımcının yalanlarına ve üslubuna tahammül edemeyen Fransız spiker, bebek katilini yayından aldı. İşte o anlar...

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi ölüm çemberine almış durumda. ABD ve Batılı liderlerin desteğini de arkasına İsrail çocuk, kadın ve yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor.

KATİLLER HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇUNU İŞLEDİ

Eli kanlı İsrail'in dünyanın gözü önünde her türlü savaş suçunu işledi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler gibi sivillerin sığındığı yerlere bomba yağdıran İsrail, bununla yetinmeyerek fosfor bombası dahi kullandı.

KAPKARA BİR TARİHE YENİ LEKELER İŞLENİYOR

Vahşetin boyutunu yükselten soykırımcı İsrail, mazlum Gazze halkının temel ihtiyaçlarına bile ulaşmasına engel oldu. Gazze'de elektrikleri, suları kesti, yardımların ulaşmaması için sınır kapılarını vurdu. Yaralı sivillerin tedavi olmaması için hastaneleri bombaladı.

13 BİNİN ÜSTÜNDE KİŞİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi şehit oldu.

YALAN KATİLLERİN AĞZINA YUVA YAPMIŞ

Öte yandan soykırımcı İsrail yaptığı katliamlara ve savaş suçlarına kılıf bulmak için her türlü yalana imza attı soyundu. İsrail'in yalanları tek tek gün yüzüne çıkarken, dünyada da alay konusu oldular.

Fransız spiker canlı yayında yalanlar konuşup tehditler savuran İsrail ordu sözcüsüne tahammül edemedi ve yayından aldı.

"HASTANEYE GİRMEK HUKUK KURALARIYLA BAĞDAŞIYOR MU?""

İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz, dün TV5MONDE kanalında yapılan "64 minutes" programına bağlandı. Sunucu Mohamed Kaci, İsrail'in Şifa Hastanesinden çıkmaya zorladığı yaralıların ve özellikle bebeklerin görüntülerinin dünya gündemine oturduğunu söyleyerek, "Hastaneye girmek, size göre uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu?" diye sordu.

HAMAS YALANINA SOYUNDU

Sözcü Rafowicz, Şifa Hastanesinin "Hamas karargahı olduğunu" iddia ederek, İsrail ordusunun operasyonunu savundu.

SUNUCUNUN SORUSUNU GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bunun üzerine sunucunun, "Hamas direnişçilerini hastaneden çıkarmanızı sağlayacak hiçbir askeri strateji yok muydu? Eğer Hamas direnişçileri ordaysa, hastaneye girmeden onları dışarı çıkaramaz mıydınız?" sorusuyla karşı karşıya kalan Sözcü Rafowicz, hastane baskınına gerekçe olarak 7 Ekim'i gösterdi.

"ÖYLEYSE HAMAS GİBİ HAREKET EDİYORSUNUZ"

Sözcü, "Hamas'ın 7 Ekim'de uluslararası hukuka, adalete, insan haklarına uygun hareket ettiğine inanmıyorsunuz değil mi?" dedi.

Buna karşılık program sunucusu, "Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz. Bu akşam bana bunu mu söylüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Sunucunun, İsrail'in uluslararası hukuka uymadığına işaret eden sözleri üzerine sinirlenen Rafowicz, "Bir gazeteci gibi davranmıyorsunuz." diyerek sunucuyu taraflı olmakla suçladı.

Sunucu Kaci, "'Hamas nasıl davrandı, biliyor musunuz?' diye soran sizsiniz. Ben de, 'Hamas'a göre mi hesap yapıyorsunuz?' diye soruyorum." dedi.

KÖŞEYE SIKIŞINCA TEHDİTLER SAVURDU

Bu cevap üzerine öfkelenen sözcü, "Bu sözleriniz, İsrail devletine bir saldırıdır." diyerek tepki gösterdi.

Sunucunun "Öyleyse sözlerini anlayabileceğimiz şekilde yeniden kurun." talebine karşılık olarak ordu sözcüsü, "Hayır, siz sözlerinizi benim anlayacağım şekilde tekrarlayın." diyerek sinirlendi.

KATİL SÖZCÜYÜ YAYINDAN ALDI

İsrail ordu sözcüsünün küstah tehditlerine ve yalanlarıana daha fazla dayanamayan sunucu bu ifadelerinin ardından sözcüyü yayından aldı.

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